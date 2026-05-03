Эксперты дали прогноз по курсу рубля к доллару на конец года

К началу лета курс российской валюты стабилизируется на отметке 74 рубля за доллар, в моменте может опускаться ниже — до 73, а при благоприятных условиях даже до 70.. Такой прогноз дали опрошенные газетой «Известия» эксперты.

В конце апреля рубль показал самые сильные позиции за три года — согласно курсу Банка России, доллар опустился ниже 75 руб./$. По мнению аналитиков, дальнейшее укрепление рубля приостановится: в мае котировки сохранятся в районе 74–75, а к началу отпускного сезона закрепятся в этом диапазоне.

Поддержку национальной валюте сейчас оказывают три обстоятельства. Первое — высокие цены на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке. Средняя стоимость российской марки Urals во II квартале достигла 100 долларов за баррель.

Второе — Минфин временно, до июля, приостановил покупку иностранной валюты по бюджетному правилу. По словам экспертов, именно приток экспортной выручки, не абсорбируемой ведомством, стал основной причиной укрепления рубля. Третья причина — жёсткая денежно-кредитная политика при ключевой ставке 14,5%. Двузначные проценты по рублевым инструментам делают их привлекательнее валютных с околонулевой доходностью, снижая спрос на доллары и евро.

Курс поддерживается стабильным балансом спроса и предложения. Экспортные потоки адаптировались к новым условиям, импортёры всё чаще используют неттинг и рублёвые схемы. По словам финансистов, в феврале 2026 года доля рублёвых расчётов при оплате импорта достигла 58,8%, уменьшая физическую потребность в валюте.

К осени перечисленные факторы начнут ослабевать. Цены на энергоносители, по оценке экспертов, снизятся: Urals в III квартале будет стоить около 60 долларов за баррель. Минфин, вероятно, возобновит закупки валюты по бюджетному правилу, что сократит предложение на рынке. Сезонный спрос населения перед отпусками, наращивание импорта и постепенное снижение ключевой ставки также сыграют против рубля. К концу сентября доллар поднимется до 82–85 рублей, ожидают эксперты.

К концу года стоимость нефти может стабилизироваться ниже отметки в 70 долларов за баррель, при этом валютная выручка вновь начнёт абсорбироваться за счёт действия бюджетного правила. Ожидается, что ключевая ставка снизится примерно до 12,5%. В итоге к концу года курс национальной валюты закрепится в районе 90–95 рублей за доллар, считают участники финансового рынка.