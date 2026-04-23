Отпуск-2026: Экономист назвал лучшее время для покупки долларов и евро

Подготовка к зарубежной поездке во время отпуска включает в себя не только выбор направления и бронирование билетов, но и решение вопроса с валютой. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко рассказал Life.ru, что туристам стоит заранее продумать момент покупки долларов и евро и не откладывать до последнего дня.

Планирование отпуска и покупка валюты — важный и значимый фактор, включающий в себя как экономические, так и технологические аспекты. На мой взгляд, доллар после длительного снижения сейчас находится на минимальном уровне с начала 2026 года — 74–76 рублей за доллар, что близко к значениям начала 2023 года. Однако с учётом текущей динамики курс может снизиться ещё — до 70 рублей за доллар. Я бы рекомендовал покупать иностранную валюту постепенно. Пётр Щербаченко Доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Эксперт считает, что апрель является подходящим периодом для приобретения иностранной валюты, прежде всего долларов. Позднее, ближе к началу массовых летних поездок, большинство выезжающих за рубеж будет приобретать валюту уже по тем курсам, которые сформируются на тот момент. При этом он отметил, что попытка дождаться самого низкого значения курса часто оказывается затруднительной из-за высокой волатильности валютного рынка.

Экономист также пояснил, какие факторы оказывают влияние на курс доллара. Среди них — уровень инфляции и состояние торгового баланса, то есть соотношение между экспортом и импортом товаров и услуг. Кроме того, значимым ориентиром остаётся ключевая ставка — минимальный процент, под который финансовые организации могут занимать средства у Центрального банка.

«Всем выезжающим за границу рекомендовал бы не менять валюту, а оплачивать картой «Мир» российского банка все покупки в другой стране. Платёжная система «Мир» была запущена 10 лет назад — 15 декабря 2015 года — как ключевой элемент финансового суверенитета страны. За десять лет работы выпущено почти 470 млн национальных карт, по которым проведено около 86 млрд межбанковских операций на сумму 101 трлн рублей», — подчеркнул Щербаченко.

На данный момент картой «Мир» можно расплачиваться в Абхазии, Республике Беларусь, Южной Осетии, Венесуэле, Казахстане, на Кубе, во Вьетнаме, в Лаосе и ряде других стран. Параллельно вопрос внедрения системы рассматривается в Египте, Монголии, Индии, Шри-Ланке, Индонезии и на Маврикии. В перспективе система также может начать работать в Никарагуа, ОАЭ, Таиланде, Бахрейне, Мексике, Сирии, Перу и Малайзии.

По словам специалиста, Банк России планирует расширить географию использования карт российской платёжной системы «Мир» до 35 стран к 2030 году. Расширение сети приёма — логичный с финансовой точки зрения ход для стран, которые посещает много туристов из России. Страны Глобального юга заинтересованы в привлечении российских туристов и инвестиций, а наличие работающей платёжной системы — весомый аргумент. Также можно использовать карты Union Pay российских банков.

«Стоит учитывать размер суммы в валюте, которую вы хотите провезти с собой. Сумму, превышающую 10 тысяч долларов (примерно 754 тыс. рублей), нужно будет задекларировать. В странах Юго-Восточной Азии, таких как Таиланд, Вьетнам, Индия, Индонезия и Шри-Ланка, а также в Омане и ОАЭ, предпочтение отдаётся купюрам нового образца. Старые банкноты могут не приниматься в обменниках и магазинах, особенно вне туристических зон. Рекомендуется брать с собой доллары крупными номиналами (50 и 100 долларов), преимущественно новые, так как их легче обменять. Также стоит иметь купюры разных годов выпуска, чтобы избежать отказов в обмене. Перед поездкой проверьте актуальные правила обмена валюты в стране назначения», — заключил эксперт.

Ранее Life.ru писал, что бюджетный отдых для россиян возможен сразу на нескольких популярных зарубежных направлениях. При грамотном подходе даже востребованные страны могут оказаться вполне доступными по цене. Самым выгодным вариантом является Вьетнам, так как внутри страны сохраняются невысокие цены на услуги, еду и рестораны, а отели на двоих на десять ночей можно найти примерно за 200 долларов.