21 апреля, 09:12

Египта и Турции не оказалось в топе зарубежных направлений для отдыха россиян

Обложка © Life.ru

Бюджетный отдых для россиян возможен сразу на нескольких популярных зарубежных направлениях. В их числе — Вьетнам, Китай, Грузия, Абхазия и Узбекистан.

Как рассказала РИА Новости управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина, многое зависит от того, насколько удачно подобраны билеты и размещение. По её словам, при грамотном подходе даже востребованные страны могут оказаться вполне доступными по цене.

Одним из самых выгодных вариантов она назвала Вьетнам. По словам Ворониной, внутри страны сохраняются невысокие цены на услуги, еду и рестораны, а отели на двоих на десять ночей можно найти примерно за 200 долларов. Среди относительно недорогих направлений также выделили Китай, особенно остров Хайнань. Но здесь, как уточняется, сэкономить чаще удаётся при перелётах с пересадками.

По данным сервиса «Слетать.ру», тур на двоих на семь ночей с вылетом из Москвы и размещением в четырёхзвёздочном отеле с завтраками стоит от 134,5 тысячи рублей во Вьетнам, от 108,9 тысячи — в Китай, от 78,2 тысячи — в Грузию. Ещё дешевле, по этим данным, можно отдохнуть в Узбекистане и Абхазии. Поездка в Узбекистан начинается от 66,8 тысячи рублей на двоих, а в Абхазию — от 59,5 тысячи.

Куда поехать отдыхать на майские в 2026 году: советы и направления
На этом фоне именно Вьетнам, Китай и страны ближнего зарубежья остаются одними из самых понятных вариантов для тех, кто ищет отдых без слишком тяжёлой нагрузки на бюджет.

500 тысяч за две недели: назван самый дорогой курорт России в 2026 году
Марина Фещенко
