«И я готов расцеловать город Сочи»: Влюблённым предложили топ самых романтичных мест отдыха

Романтические путешествия по России и за рубежом чаще всего связаны с медовым месяцем, годовщиной свадьбы или желанием побыть вдвоём в необычной обстановке, рассказал 360.ru член Российского союза туриндустрии Сергей Ромашкин. По его словам, влюблённые зачастую выбирают люксовые или дизайнерские номера в пятизвёздочных отелях с большим количеством ресторанов, а сам город должен быть фотогеничным, чтобы не стыдно было выложить снимки в соцсети.

В России самым высоким спросом у пар пользуются Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань, однако в этот топ пытаются встроиться и другие регионы. Среди зарубежных направлений выбор зависит от темперамента пары, пояснил профильный эксперт Егор Новосёлов. Любителям экстрима он предложил Индонезию, ценителям других культур — Китай или Японию, а тем, кто хочет расслабиться и ни о чём не думать, — Сейшелы или Мальдивы.

Всё чаще новобрачные выбирают Африку, где церемонии организуют прямо в саванне, заповедниках или у водопада Виктория, но это один из самых дорогих и статусных форматов: комбинированный маршрут с сафари и люксовым отдыхом обходится в несколько миллионов рублей. В целом свадебное путешествие перестало быть просто поездкой «на море», сегодня это полноценный индивидуальный проект, подытожил основатель агентства премиальных путешествий Александр Перепёлкин.

