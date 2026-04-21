Россиянам предложили выгодную альтернативу Турции на майские, но есть нюанс

Снятие ограничений на авиаперелёты в Объединённые Арабские Эмираты не приведёт к росту турпотока из РФ на майские праздники, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян. По его словам, проблема заключается прежде всего в отсутствии самих туров.

Для туроператоров по-прежнему действуют ограничения на продажу путёвок, введённые Министерством экономического развития. Да и спрос вряд ли вернётся к прежним объёмам, поскольку Эмираты сейчас входят в «низкий сезон» — период наименьшей популярности направления. При этом авиабилеты в ОАЭ могут стоить дешевле, чем в Турцию.

«Для тех, кто не хочет лететь в Юго-Восточную Азию, и тех, кто ещё не готов ехать в Турцию, поскольку климатическая норма для купания ещё не подошла, Ближний Восток сейчас станет хорошей и выгодной альтернативой», — заключил собеседник телеканала «Звезда».

К слову, порог в 10 тысяч рублей задолженности может обернуться запретом на покидание страны. Ограничение действует прежде всего для тех, кто не платит алименты, а также уклоняется от возмещения вреда здоровью, выплат в связи с потерей кормильца либо компенсаций имущественного ущерба или морального вреда.