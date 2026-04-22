На следующей неделе повысится риск снижения курса доллара. На сколько укрепится рубль

На следующей неделе курс доллара окажется под влиянием неожиданных факторов. Какие события повлияют на валюту и сколько будет стоить рубль? 21 апреля, 21:20 Экономисты сделали прогноз курса доллара на следующую неделю.

С 19 марта рубль вырос по отношению к доллару на 10%. При этом резкое укрепление российской валюты к мировым заметно замедлилось на фоне появляющихся сигналов о возможном досрочном возврате бюджетного правила. Решение Минфина может оказаться неожиданным, покупка иностранной валюты ведомством станет заметным фактором давления на рубль. Такое мнение высказал управляющий фондом «Майнинг» УК «Рекорд капитал» Александр Барышников.

— В пятницу, 24 апреля, пройдёт плановое заседание Банка России по ключевой ставке. Оно станет главным событием для валютного рынка. Базовый сценарий предполагает продолжение курса на плавное смягчение денежно-кредитной политики. Основания для этого есть: потребительская инфляция второй месяц подряд удерживается ниже 6% в годовом выражении и, по последним данным за март, составила 5,86%. На этом фоне наш прогноз предполагает снижение ключевой ставки с нынешних 15 до 14,5%, — отметил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман.

Само по себе решение регулятора, если оно совпадёт с ожиданиями участников рынка, вряд ли окажет заметное влияние на курс рубля. Валютный рынок уже во многом заложил такой шаг в котировки. Более значимым остаётся общий баланс спроса и предложения иностранной валюты, а также экспортные продажи.

Александр Шнейдерман считает, что поддержку рублю продолжает оказывать сочетание высоких объёмов продаж экспортной выручки и ослабления инфляционного давления. Более заметный спрос на доллар, евро и юань может проявиться позднее — при дальнейшем снижении ключевой ставки, а также после возобновления операций Министерства финансов в рамках бюджетного правила.

— Уже на следующей неделе некоторые факторы поддержки рубля могут ослабнуть. После 28 апреля исчезнет фактор поддержки в виде очередного Единого налогового платежа, в то время как участники рынка уже будут знать решение Банка России по ключевой ставке на апрельском заседании. Более выраженное снижение ключевой ставки или более выраженные признаки смягчения позиции регулятора в принципе могут оказать ограниченное давление на курс рубля. И, наконец, участники рынка пока остаются в неведении относительно сроков потенциального возобновления операций Минфина на валютном рынке в рамках бюджетного правила, — рассказал аналитик «Цифра брокер» Александр Дудников

По его словам, если Минфин решит возобновить операции, например, с мая, то это может оказать более выраженное давление на курс рубля в краткосрочной перспективе. Учитывая отложенный спрос и среднюю цену на нефть Urals, которая со второй декады марта не опускалась ниже 90 долларов США за баррель по сравнению с ценой отсечения в бюджетном правиле на уровне 59 долларов за баррель.

— На будущей неделе рубль ещё может получать поддержку от налогового периода, пики — 27 и 30 апреля. В то же время сколь-нибудь ощутимого разворота инвалют вверх после фискальных платежей не ждём, скорее после их небольшого технического отскока рубль продолжит набирать силу. По нашим оценкам, в концовке апреля и в течение мая эффект от высоких мартовских цен на энергоносители может транслироваться в курс наиболее выраженно. Правда, в любое время в ситуацию может вмешаться Минфин, досрочно вернувшись на рынок с операциями по бюджетному правилу. В ведомстве допускали, что дожидаться июля не станут. Пока же пауза в операциях работает за нацвалюту, — пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

Андрей Смирнов отметил, что сам по себе цикл снижения ключевой ставки негативен для рубля, но в моменте реакция может оказаться сдержанной. На курс сейчас приоритетно воздействуют более сильные факторы, связанные прежде всего с экспортно-импортной компонентой, ростом цен на экспортируемое сырьё. В то же время реальные ставки в экономике ещё высоки, спрос на импорт и на валюту под него ослаблен, к тому же шаг ожидаемого снижения «ключа» небольшой и в целом заложен в котировках. Ожидания по курсу рубля на завершающую неделю апреля: 10,75 – 11,25 за юань, 73-76 за доллар и 86-89 — за евро.

На внебиржевых торгах ещё несколько дней назад доллар опускался ниже 75 рублей — и сегодня риски снижения к 73,50 – 74,00 остаются значительными. Наиболее вероятный диапазон доллара к рублю к майским праздникам сегодня составляет 73–77 рублей. Такой прогноз сделал Александр Барышников.

По оценкам Александра Шнейдермана, до конца апреля наиболее вероятным выглядит движение рубля в следующих диапазонах: 72–79 за доллар, 85–92 за евро, 10,6 – 11,5 за китайский юань.

— Темпы текущего укрепления российского рубля могут показаться избыточными, хотя очевидных предпосылок для резкого ослабления рубля также не наблюдается. При прочих равных валютные курсы могут перейти к консолидации в диапазонах 10,8 – 11,3 рубля за китайский юань, 74–77 за доллар США и 87–90 — за евро, — рассказал Александр Дудников.

Монетарная почва под рублём медленно, но верно размывается, но это станет более заметно ближе к концу года, когда реальные ставки станут ниже, кредитование доступнее, импорт — активнее. Пока же рынок настроен на «переваривание» повышенного притока экспортной выручки, сформированной при резко улучшившейся в начале весны ценовой конъюнктуре в нефти и газе. В отсутствие Минфина на рынке корреляция сырьевых цен и курса рубля возрастает, и без возвращения министерства до лета не исключены импульсы укрепления рубля в направлении 72–73 за доллар и даже глубже. Такой прогноз сделал инвестиционный стратег «Гарда капитал» Александр Бахтин.

— Основные продажи экспортёрами валюты под налоговый период могут пройти на этой неделе, так что на предстоящей влияние этого фактора уже может быть неочевидным. Ждём доллар на уровне 75–76 рублей, евро 88–89, юань — 11 – 11,2, — добавил Александр Бахтин.

