С 1 мая курс доллара начнёт двигаться в новом направлении. Сколько будет стоить рубль

В мае Минфин возобновит покупки валюты на рынке. Это решение ведомства стало внезапным для многих экономистов. Впрочем, на рынке ожидаются и новые факторы влияния. Как изменится курс доллара с 1 мая и что будет с рублём? 27 апреля, 21:20 Экономисты рассказали, что произойдёт с курсом доллара с 1 мая. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Что изменится на валютном рынке с 1 мая

Апрель на валютном рынке завершается в пользу рубля. Курсы на годовых (юань и евро) и трёхгодовых (доллар) минимумах. Сказывается низкий спрос на валюту под импорт из-за всё ещё повышенной ставки ЦБ, отсутствие Минфина с покупками по бюджетному правилу, высокий экспорт. Так охарактеризовал ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

— Доллар торгуется у 75, юань у 11. Но в мае ситуация может сильно измениться — Минфин вернётся на рынок на два месяца раньше плана, и спрос на валюту по бюджетному правилу может перекрыть расширенное предложение от экспортёров, — добавил Михаил Зельцер.

Причины небольшого ослабления рубля пока носят больше спекулятивный характер и связаны с резким изменением ожиданий по валютной ликвидности. Ранее предполагалось, что операции в рамках бюджетного правила будут приостановлены до июля 2026 года. Внезапное решение Минфина возобновить их уже в мае стало сигналом к сокращению поддержки нацвалюты. Об этом рассказал аналитик ООО «Цифра брокер» Иван Ефанов.

— При текущих ценах на нефть это означает, что ведомство перейдёт от продажи валюты к её закупкам для пополнения ФНБ — это создаст дополнительный спрос на иностранную валюту. Но не всё так однозначно, большой профицит валюты сохраняется, а возросшие валютные доходы экспортёров, напротив, создадут дополнительное предложение иностранной валюты. Можно констатировать, что пока уровень 75 рублей за доллар является некой заградительной чертой, ниже которой курсу не дают уйти. И когда мы к ней подходим, монетарные власти начинают предпринимать меры, — добавил Иван Ефанов.

В мае и летом, по его словам, на рубль будут влиять и другие факторы. Во-первых, цикл смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Ожидается снижение ключевой ставки до 14,5% в апреле и до 12,5% к концу года, что уменьшает привлекательность рублёвых активов и стимулирует спрос на импорт. Во-вторых, геополитическая премия в ценах на нефть: любая деэскалация на Ближнем Востоке может привести к коррекции котировок Brent вниз, сократив приток экспортной выручки.

Сколько будет стоить доллар с 1 мая

Основным драйвером на валютном рынке в мае будет возвращение Минфина. Министерство финансов уже объявило, что с мая возобновит покупки валюты на рынке в рамках бюджетного правила. Конкретные объёмы станут известны на третий рабочий день мая. По предварительным оценкам, покупки будут в диапазоне 150–400 млрд рублей. Об этом рассказал инвестиционный стратег «Гарда капитал» Александр Бахтин.

С начала марта Минфин не совершал операций, поэтому скачка курса не избежать. В течение мая, по нашим оценкам, курс доллара к рублю поднимется с текущих 75 руб. до 80 руб. И если ситуация с высокими ценами на нефть закрепится, то вероятно, что курс продолжит рост в зону 83–85 руб. за доллар.

По оценкам Михаила Зельцера, к началу лета доллар уже будет по 80, а ориентиром для юаня значится 11,5. Тем самым покупки валюты под перспективы смещения валютного баланса в сторону спроса и разворота курсов инвалют выглядят интересными. Долгосрочно: доллар видится к 85, а юань — на 12. Прогноз ставки ЦБ на конец года — 13%, тогда и спрос на ресурсы от импортёров может значительно окрепнуть, а это фактор роста валютных пар.

— К началу мая ожидаем закрепление курса рубля в пределах 73–77 за доллар, 86–90 за евро и 10,70–11,20 за юань. Впереди длинные майские праздничные выходные, активность участников рынка, вероятно, снизится. Национальную валюту поддерживает по-прежнему высокая ставка ЦБ: регулятор на заседании в прошлую пятницу сигнализировал об ограниченном потенциале её снижения в текущем году, — рассказал начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартак Соболев.

По его словам, дополнительным фактором поддержки остаются высокие нефтяные цены. Рынок ожидает подробностей от монетарных властей по вопросу объёмов возобновления операций с золотовалютными резервами в рамках бюджетного правила, запланированных на май.

Иван Ефанов считает, что курс рубля в мае будет находиться в диапазонах 77,1–78,7 рубля за доллар США, 90–92,2 за евро и 11,2–11,4 за китайский юань.

Авторы Нина Важдаева