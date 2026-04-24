Снижение ключевой ставки приведёт к неожиданным последствиям. О чём говорит решение Центробанка

В пятницу 24 апреля Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 14,5 % годовых. Почему регулятор принял такое решение и как оно отразится на курсе рубля, вкладах, кредитах и рынке недвижимости? 24 апреля, 11:27 Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5%. Обложка © Life.ru

Почему Центробанк снизил ключевую ставку

Регулятор фактически подтверждает переход к циклу умеренного смягчения денежно-кредитной политики и снижение ключевой ставки на 0,5 п.п. — до 14,5% годовых это подтверждает. Безусловно, это осторожный шаг, который позволяет ЦБ не потерять контроль над инфляцией, но при этом начать постепенно снижать стоимость денег в экономике. Важный момент — риторика остаётся сдержанной: регулятор не обещает быстрых снижений, а значит, рынок закладывает плавную траекторию. Так прокомментировал решение Центробанка директор по развитию финансовых продуктов в «Сравни» Магомед Гамзаев.

— Решение ЦБ о снижении ключевой ставки на 0,5% укладывается в логику постепенного смягчения денежно-кредитной политики. Регулятор демонстрирует, что готов аккуратно снижать стоимость денег в экономике, но делает это без резких шагов, чтобы не создать дополнительных рисков для финансовой стабильности, — отметил управляющий партнёр «Рефинанс.ру» Денис Сочнев.

Две недели подряд — практически нулевая недельная инфляция: 0,00% с 7 по 13 апреля и 0,01% с 14 по 20 апреля. Эти данные Росстата объясняют сегодняшнее решение регулятора. Годовой показатель снизился до 5,77% — и это движение в правильную сторону. ЦБ снижает ставку вслед за реальной статистикой. Так прокомментировал ситуацию управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Как снижение ставки Центробанка повлияет на курс рубля

Реакция рубля на решение ЦБ, как правило, не мгновенная. Валютный рынок уже частично учитывает ожидания по ставке, поэтому резких движений не будет. Эффект проявится с лагом в несколько недель через канал доходности рублёвых активов. В случае последовательного снижения ставки без роста инфляционных рисков рубль может немного ослабнуть, но без резких колебаний. Базовый сценарий — умеренно стабильный курс: доллар в диапазоне 92–98 рублей, евро — 100–107, юань — 12,5–13,5 рубля. Такой прогноз сделал Магомед Гамзаев.

— Влияние решения регулятора на курс рубля будет ограниченным. Сейчас его динамика определяется не только и не столько ставкой, сколько внешними факторами — в первую очередь геополитической напряженностью и общей ситуацией на внешних рынках. В этих условиях даже снижение ставки не становится ключевым драйвером, и ожидать заметного укрепления или ослабления рубля исключительно из-за решения ЦБ не стоит, — добавил Денис Сочнев.

Что будет со ставками по вкладам и кредитам

Денис Астафьев отметил, что для бизнеса смена «пятнадцати» на «четырнадцать с половиной» — сигнал важнее, чем кажется на первый взгляд. Стоимость заёмного капитала падает четвёртый квартал подряд. Предприятия, которые в 2024–2025 годах работали с кредитами по плавающим ставкам, уже сейчас чувствуют реальное облегчение долговой нагрузки — и будут чувствовать его всё отчётливее к осени. Конкретный ориентир от ЦБ: средняя ставка в 2027 году — 8–10%. Это горизонт для инвестиционного планирования, который наконец-то можно брать в расчёт.

Для вкладчиков снижение ставки означает довольно предсказуемый сценарий: ставки по депозитам уже прошли пик и в ближайший месяц продолжат снижаться. Банки традиционно реагируют на ожидания, а не на факт, поэтому часть снижения уже заложена в текущие предложения. В ближайшие недели мы увидим диапазон по вкладам на уровне 12,5–14% годовых в топовых продуктах. Фиксации на этих уровнях ждать не стоит — тренд будет нисходящим. К лету 2026 года максимальные ставки могут опуститься до 12–12,5%, а минимальные — в район 9,5–10% годовых, особенно по коротким срокам. Такой вывод сделал Магомед Гамзаев.

С кредитами, по его словам, ситуация иная. Ставки по ипотеке и потребкредитам снижаются гораздо медленнее — банки осторожно закладывают риски и стоимость фондирования с лагом. В ближайший месяц заметных изменений не произойдёт: ипотека останется в диапазоне 15–18% для рыночных программ, потребкредиты — 18–25% и выше в зависимости от профиля заёмщика. Даже при снижении ключевой ставки банки не спешат пересматривать условия. К лету можно ожидать умеренного снижения: верхние границы сократятся на 1–1,5 п.п., но минимальные ставки останутся относительно высокими.

— Сейчас, по данным индекса «Финуслуг», средняя ставка по трёхмесячному вкладу в топ-20 банков составляет 13,68%, по полугодовому — 13,14%, а отдельные акционные предложения для новых клиентов доходят до 17%, но и этот «золотой период» для сберегательной модели поведения постепенно завершается. Те, кто не успел зафиксировать высокую доходность на длинный срок, могут упустить момент, — отметил член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической‌ политике Государственной‌ думы Валерий Тумин.

По его словам, ипотека, автокредиты, потребительские займы реагируют на ключевую ставку с лагом в 1–2 месяца. Бизнес, который брал деньги под плавающие ставки, начнёт чувствовать облегчение уже летом.

Как снижение ключевой ставки отразится на ипотеке и доступности жилья

Итоги первого квартала демонстрируют сокращение спроса на недвижимость в среднем на 50%. Это связано с корректировками в программе семейной ипотеки, а также с высокой стоимостью фондирования. Сейчас эффективная ставка ипотечного кредита составляет18,5–21% годовых, тогда как инвестиционная активность граждан начинается со ставки 10–11%. Об этом рассказал президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.

В то же время сама недвижимость за последние пять лет значительно подорожала: в Москве квадратный метр новостройки — почти в пять раз, в Ростове-на-Дону — на 30%, в Екатеринбурге — в 2 раза.

— Сочетание двух факторов — дорогих заёмных денег и дорогих новостроек — существенно сократило реальный спрос. Драйвером рынка недвижимости до конца года останется «Семейная ипотека» с государственной поддержкой, на которую сегодня приходится более половины ипотечных кредитов, — добавил Кирилл Кулаков.

Если говорить о трендах, дающих надежду на оживление экономики, то нагляднее всего это показывает ипотечное кредитование. В первом квартале 2025 года средняя ставка ипотечных кредитов составляла 25–27%, а через год, весной 2026 года, её значения колеблются в пределах 18–20%. Такие цифры озвучила председатель комиссии московского отделения «Опоры России» Евгения Ермолаева.

— Если, как и планировал Банк России, к концу года ключевая ставка составит 11%, то можно говорить об инвестиционном оживлении экономики, что в итоге повлечёт за собой создание новых рабочих мест и повышение реальных доходов населения, — добавила Евгения Ермолаева.

Авторы Нина Важдаева