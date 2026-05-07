Курсу доллара спрогнозировали падение до 50 рублей

Доллар падает к большинству мировых валют, и по отношению к рублю он может опуститься до 50–51 рубля, рассказал Радио РБК управляющий активами Роман Андреев. Одна из причин — решение Минфина: с 8 мая ведомство возобновляет покупки валюты и золота по бюджетному правилу, но объёмы (5,8 млрд рублей в день) оказались ниже ожиданий рынка. Рубль на это отреагировал укреплением.

По мнению Андреева, в ближайшие годы российская валюта продолжит расти. Предсказать точные сроки сложно — рынки стали более непредсказуемыми, циклы нарушены, и любая коррекция может затянуться.

Главная же причина укрепления рубля — общее ослабление доллара как мировой валюты. Индекс доллара (DXY) падает с 1984 года и сейчас находится на критическом уровне. Если он пробьёт текущую поддержку, последует обвал. США раньше могли «экспортировать» инфляцию, но теперь это всё труднее. Доллар держится только на доверии людей. Как только они увидят падение индекса ниже важной отметки, они начнут уходить в золото.

Ранее сообщалось, что к началу лета курс рубля стабилизируется около 74 рублей за доллар. В отдельные моменты он может опускаться ниже — до 73, а при удачном стечении обстоятельств и до 70 рублей. В конце апреля рубль показал самые сильные позиции за три года: доллар опустился ниже 75 рублей.