Минфин направит 110,3 млрд рублей на покупку валюты и золота

Минфин России с 8 мая по 4 июня направит 110,3 млрд рублей на покупку иностранной валюты и золота. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ежедневный объём операций составит 5,8 млрд рублей. Покупки будут проводиться в рамках бюджетного правила.

В Минфине пояснили, что речь идёт о дополнительных нефтегазовых доходах. Это средства, которые бюджет получил сверх ожидаемого уровня от продажи нефти и газа.

При расчётах также учли отложенные операции за март и апрель 2026 года. Именно поэтому общий объём закупок оказался выше текущей месячной оценки.

Бюджетное правило нужно, чтобы снизить зависимость экономики от колебаний цен на энергоресурсы. Когда нефтегазовые доходы оказываются выше плана, часть средств направляют в резервы через покупку валюты и золота. В апреле стало известно, что Минфин возобновляет механизм покупки и продажи валюты и драгметаллов на внутреннем рынке.

В ведомстве объясняли это стремлением повысить стабильность и предсказуемость финансовой системы. Такие операции должны сглаживать влияние резких изменений на сырьевом рынке на российскую экономику.