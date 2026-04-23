Минфин с мая возобновит валютные операции по бюджетному правилу

Минфин России сообщил, что с мая 2026 года возобновит операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Об этом ведомство объявило на своем сайте 23 апреля.

Решение объяснили желанием повысить предсказуемость внутренних экономических условий и снизить влияние колебаний сырьевого рынка на российскую экономику и финансовую систему. При этом объем операций, которые были отложены в марте и апреле, учтут при расчете майского объема.

30 марта Минфин приостанавливал такие сделки до 1 июля 2026 года. Тогда решение связывали с пересмотром параметров бюджетного правила, включая базовую цену нефти. Теперь власти вернулись к этим операциям раньше объявленного срока.

Размер майских операций Минфин, как и раньше, обещает раскрыть отдельно — в третий рабочий день месяца в 12:00. На рынке новость уже вызвала реакцию: РБК писал, что рубль ослаб после сообщения о возвращении Минфина к таким сделкам.

Бюджетное правило — это механизм, который помогает снижать зависимость экономики от скачков цен на нефть и газ. Когда нефтегазовые доходы оказываются выше базового уровня, часть этих денег не пускают сразу в расходы, а направляют через специальные операции, чтобы не перегревать бюджет и не усиливать давление на курс рубля. Если же доходы падают, правило позволяет сглаживать этот провал. По сути, его задача — сделать бюджет и валютный рынок менее чувствительными к сырьевой конъюнктуре.