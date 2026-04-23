Глава РСПП Шохин призвал ЦБ рубануть ставку сразу на один процентный пункт

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает, что Совету директоров Центрального банка следует применить более решительные меры при рассмотрении вопроса о снижении ключевой ставки. Он настоятельно рекомендовал регулятору осуществить снижение ставки на один процентный пункт уже на предстоящем заседании.

По мнению Шохина, сохранение ключевой ставки на уровне 13% к концу года, при условии поэтапного снижения по 0,5 процентного пункта, окажется недостаточным для стимулирования инвестиционной активности.

«Было бы правильным более радикально действовать здесь и снизить ставку на 1 процентный пункт, а не идти маленькими шажками, по 0,5 процентных пункта»,— сказал Шохин на расширенном заседании координационного совета отделений РСПП.

Напомним, Банк России на заседании 20 марта седьмой раз подряд снизил ключевую ставку — до 15% годовых, отметив, что экономика приближается к сбалансированному росту, а в феврале рост цен существенно замедлился: в январе –феврале текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 10,2% в пересчёте на год после 4,4% в четвёртом квартале 2025 года, базовая инфляция — 7% после 5%, годовая инфляция на 16 марта оценивалась в 5,9%.