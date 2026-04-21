Экономист сделал прогноз по ключевой ставке перед заседанием Центробанка 24 апреля

Банк России продолжит политику смягчения денежно-кредитной политики и снизит ключевую ставку на очередном заседании 24 апреля, прогнозирует кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его мнению, тенденции последнего времени показывают, что процесс постепенного уменьшения стоимости денег в экономике продолжится.

Такое решение окажет влияние на рынок банковских услуг, прежде всего — на процентные ставки по депозитам и займам. Ставки по вкладам сроком на три-шесть месяцев окажутся в диапазоне около 13,5–14,5%. Ставка будет снижена примерно на один процентный пункт и достигнет уровня в 14%.

Вероятность того, что ключевая ставка останется неизменной, составляет менее одного процента, повышение ставки практически исключено. Прогнозируется дальнейшее снижение ставки до конца текущего периода: в конце 2026-го — начале 2027 года показатель, скорее всего, опустится ниже десяти процентов.

«Считаю важным отметить, что такое снижение окажет позитивное воздействие как на стимулирование экономического роста и рост конкуренции среди отечественных производителей, так и на замедление темпов роста цен», — заключил собеседник РИА «ФедералПресс».

Кстати, Банк России рассчитывает в текущем году подвести итог пяти лет высокой инфляции и приблизить показатель к целевому уровню в 4%. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в рамках Биржевого форума Московской биржи.