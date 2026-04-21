Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 апреля, 08:16

Экономист сделал прогноз по ключевой ставке перед заседанием Центробанка 24 апреля

Обложка © Life.ru

Банк России продолжит политику смягчения денежно-кредитной политики и снизит ключевую ставку на очередном заседании 24 апреля, прогнозирует кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его мнению, тенденции последнего времени показывают, что процесс постепенного уменьшения стоимости денег в экономике продолжится.

Такое решение окажет влияние на рынок банковских услуг, прежде всего — на процентные ставки по депозитам и займам. Ставки по вкладам сроком на три-шесть месяцев окажутся в диапазоне около 13,5–14,5%. Ставка будет снижена примерно на один процентный пункт и достигнет уровня в 14%.

10 млн россиян придётся отчитываться перед ФНС из-за переводов
10 млн россиян придётся отчитываться перед ФНС из-за переводов

Вероятность того, что ключевая ставка останется неизменной, составляет менее одного процента, повышение ставки практически исключено. Прогнозируется дальнейшее снижение ставки до конца текущего периода: в конце 2026-го — начале 2027 года показатель, скорее всего, опустится ниже десяти процентов.

«Считаю важным отметить, что такое снижение окажет позитивное воздействие как на стимулирование экономического роста и рост конкуренции среди отечественных производителей, так и на замедление темпов роста цен», — заключил собеседник РИА «ФедералПресс».

На следующей неделе озвучат новую ключевую ставку. В чём главная интрига опорного заседания Центробанка
На следующей неделе озвучат новую ключевую ставку. В чём главная интрига опорного заседания Центробанка

Кстати, Банк России рассчитывает в текущем году подвести итог пяти лет высокой инфляции и приблизить показатель к целевому уровню в 4%. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в рамках Биржевого форума Московской биржи.

Больше новостей о недвижимости, ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Центробанк
  • Ключевая ставка
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar