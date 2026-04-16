Набиуллина рассказала, когда с высокой инфляцией будет покончено

Банк России рассчитывает в текущем году подвести итог пяти лет высокой инфляции и приблизить показатель к целевому уровню в 4%. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в рамках Биржевого форума Московской биржи.

«Мы не отказались в этом году подвести черту после пяти лет высокой инфляции», — сказала она.

Она отметила значимость борьбы с ростом цен для экономики, граждан и бизнеса. Цель по инфляции остаётся на уровне 4%, и регулятор намерен к ней вернуться в устойчивом выражении уже во второй половине текущего года. Набиуллина пояснила, что прогноз на 2026 год в диапазоне 4,5–5,5% учитывает временный всплеск инфляции, зафиксированный в январе. Глава ЦБ также уточнила, что по мере выхода этого скачка из статистики годовой показатель также приблизится к целевым значениям.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года российская экономика сохранила место в числе крупнейших в мире, преодолев отметку в 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности. Объём ВВП РФ по ППС достиг 7,26 триллиона долларов против 6,97 триллиона годом ранее, что позволило стране удержать четвёртую позицию в мировом рейтинге.