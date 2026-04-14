14 апреля, 14:53

МВФ спрогнозировал замедление инфляции в России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Международный валютный фонд ожидает замедления инфляции в России в ближайшие годы. Об этом говорится в новом докладе организации.

Согласно прогнозу, в 2026 году уровень инфляции составит около 5,6%. В 2027 году темпы роста цен продолжат снижаться и могут достичь 4,3%. При этом Банк России ориентируется на целевой показатель инфляции в 4% и проводит соответствующую денежно-кредитную политику.

По оценке регулятора, в 2026 году инфляция будет находиться в диапазоне 4,5–5,5%. Минэкономразвития, в свою очередь, ожидает показатель на уровне около 4%, однако прогноз может быть пересмотрен. По итогам 2025 года, как отметили в МВФ, инфляция в России составила 5,6%.

Совбез предупредил о риске нового витка продовольственной инфляции
Совбез предупредил о риске нового витка продовольственной инфляции

Ранее Life.ru сообщал, что в ЦБ ожидают существенного понижения ключевой ставки в 2026 году. Зампред регулятора Алексей Заботкин заявил, что, согласно прогнозу, показатель продолжит заметно снижаться. Он назвал высокую ключевую ставку эффективной — за год инфляция сократилась с 10% до менее 6%, что подтверждает её действенность.

Александра Мышляева
