13 апреля, 08:37

Совбез предупредил о риске нового витка продовольственной инфляции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HJBC

Сохранение нынешней динамики конфликта на Ближнем Востоке до лета может привести к новому крупному витку глобальной продовольственной инфляции. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза России Александр Масленников.

По его словам, отдельный риск связан с Ормузским проливом. В Совбезе считают, что если его блокировка затянется на три месяца и дольше, страны региона могут столкнуться с угрозой дефицита продовольствия.

Мировое производство еды оказалось под ударом из-за скачка цен на удобрения

Масленников отметил, что давление на рынок усиливает рост стоимости морского фрахта, а это бьет по рентабельности агробизнеса и по всей логистике поставок. Из его комментария следует, что главная опасность — не только в нефти, но и в цепочке “топливо — перевозки — удобрения — урожай”.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций (ФАО) уже фиксировала рост мировых цен на продовольствие на фоне эскалации на Ближнем Востоке. По данным организации, в марте 2026 года ее индекс продовольственных цен вырос на 2,4% к февралю — это второй месяц роста подряд, причем ФАО прямо связала давление на рынок с подорожанием энергии из-за конфликта в регионе.

ФАО ООН второй месяц фиксирует рост цен на продовольствие из-за войны в Иране

Иначе говоря, Совбез сейчас говорит не о локальной проблеме, а о сценарии, при котором затяжной кризис начнет сильнее разгонять мировые цены на еду. В том же комментарии Масленников добавил, что Россия, по его оценке, находится в сильной позиции для наращивания поставок продовольствия в страны Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки.

BannerImage
Алексей Берковиц
