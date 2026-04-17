17 апреля, 01:26

10 млн россиянам придётся отчитываться перед ФНС из-за переводов

Обложка © Life.ru

В России с 2027 года начнёт действовать автоматический контроль крупных безналичных поступлений на счета граждан, если их объём превышает 2,4 млн рублей в год и происхождение средств не подтверждено.

Основанием стал законпроект, который был направлен в Госдуму в конце марта. Документ предусматривает передачу налоговым органам информации от Центробанка о физлицах, чьи операции могут свидетельствовать о ведении бизнеса без соответствующей регистрации и уплаты налогов.

Речь идёт о ситуациях, когда гражданин регулярно получает оплату за услуги, аренду имущества или продажу товаров, но при этом не оформил статус ИП и не зарегистрирован в качестве самозанятого. По оценкам специалистов, под действие новых правил способны попасть от 7 до 10 млн человек, сообщает газета «Известия».

Эксперты отмечают несколько признаков операций, которые могут вызвать вопросы у контролирующих органов. Среди них — регулярные переводы от разных отправителей и стабильные ежемесячные поступления около 200 тыс. рублей и выше. Единичные переводы между физическими лицами не рассматриваются как основание для проверки.

Изменения в СБП с 1 июля 2026: нужно ли указывать ИНН при переводах

Ранее Министерство финансов допустило введение ограничений на внесение наличных через банкоматы уже осенью 2026 года. Для физлиц предлагается установить лимит в 1 млн рублей. Причём ограничение хотят считать отдельно по каждому банку, а не по всем счетам сразу.

Тимур Хингеев
