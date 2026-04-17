10 млн россиянам придётся отчитываться перед ФНС из-за переводов

В России с 2027 года начнёт действовать автоматический контроль крупных безналичных поступлений на счета граждан, если их объём превышает 2,4 млн рублей в год и происхождение средств не подтверждено.

Основанием стал законпроект, который был направлен в Госдуму в конце марта. Документ предусматривает передачу налоговым органам информации от Центробанка о физлицах, чьи операции могут свидетельствовать о ведении бизнеса без соответствующей регистрации и уплаты налогов.

Речь идёт о ситуациях, когда гражданин регулярно получает оплату за услуги, аренду имущества или продажу товаров, но при этом не оформил статус ИП и не зарегистрирован в качестве самозанятого. По оценкам специалистов, под действие новых правил способны попасть от 7 до 10 млн человек, сообщает газета «Известия».

Эксперты отмечают несколько признаков операций, которые могут вызвать вопросы у контролирующих органов. Среди них — регулярные переводы от разных отправителей и стабильные ежемесячные поступления около 200 тыс. рублей и выше. Единичные переводы между физическими лицами не рассматриваются как основание для проверки.

Ранее Министерство финансов допустило введение ограничений на внесение наличных через банкоматы уже осенью 2026 года. Для физлиц предлагается установить лимит в 1 млн рублей. Причём ограничение хотят считать отдельно по каждому банку, а не по всем счетам сразу.