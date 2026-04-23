Через 6 лет экономике РФ потребуется 4,5 млн специалистов с высшим образованием

К 2032 году российской экономике потребуется около 4,5 миллиона специалистов с высшим образованием. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе открытого экспертного диалога «Высшее образование в новую технологическую эпоху».

По его словам, важным остаётся не только количество выпускников, но и уровень их подготовки. Отдельное внимание планируется уделить обновлению образовательных стандартов и форматов обучения с участием бизнес-сообщества. Вице-премьер подчеркнул, что система вузов должна быстрее адаптироваться к меняющимся условиям и запросам экономики. Также он отметил необходимость подготовки специалистов, способных к инициативе и нестандартному мышлению, а не только к выполнению задач.

