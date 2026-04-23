Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 10:40

Через 6 лет экономике РФ потребуется 4,5 млн специалистов с высшим образованием

К 2032 году российской экономике потребуется около 4,5 миллиона специалистов с высшим образованием. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе открытого экспертного диалога «Высшее образование в новую технологическую эпоху».

По его словам, важным остаётся не только количество выпускников, но и уровень их подготовки. Отдельное внимание планируется уделить обновлению образовательных стандартов и форматов обучения с участием бизнес-сообщества. Вице-премьер подчеркнул, что система вузов должна быстрее адаптироваться к меняющимся условиям и запросам экономики. Также он отметил необходимость подготовки специалистов, способных к инициативе и нестандартному мышлению, а не только к выполнению задач.

В России захотели ввести новый минимум для расчёта зарплаты
В России захотели ввести новый минимум для расчёта зарплаты

Ранее в Минтруде напомнили о правилах предоставления перерывов в течение рабочего дня. Порядок отдыха и приёма пищи должен быть заранее закреплён в трудовом договоре или внутренних документах работодателя. Исключение предусмотрено только для сотрудников с коротким рабочим днём — до четырёх часов.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Дмитрий Чернышенко
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar