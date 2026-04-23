Завал — не повод голодать: Минтруд объяснил, как нас должны любить, кормить и греть на работе

Министерство труда России выпустило разъяснения по поводу права сотрудников на отдых и приём пищи в течение рабочего дня. Ведомство напомнило, что точный график перерывов должен быть прописан в трудовом договоре или внутренних правилах компании.

Исключение есть только для тех, кто трудится не более четырёх часов в день — им перерыв может не предоставляться. Во всех остальных случаях игнорирование этого правила — прямое нарушение закона.

«Если перерывов нет или они зависят от загрузки, это ведёт к переутомлению и падению качества работы», — подчеркнули в Минтруде.

«Красным флагом» в ведомстве назвали ситуации, когда работодатель отказывает в отдыхе под предлогом большого объёма задач.

Нормы о перерывах прописаны в статье 108 Трудового кодекса. Если по условиям производства невозможно сделать паузу, начальник обязан обеспечить подчинённому возможность поесть прямо на рабочем месте.

Отдельное внимание уделили тем, кто трудится на холоде или на улице. Грузчики, курьеры и строители имеют право на специальные перерывы для обогрева — и они обязаны включаться в оплачиваемое рабочее время. Работодатель также должен оборудовать для этого отдельное помещение.

Ранее в Минтруд объяснили риск увольнения сотрудника, который на больничном. Согласно официальным данным, работодатель не имеет права уволить сотрудника по собственной инициативе, пока тот находится на больничном. При этом работник сохраняет право уволиться по собственному желанию в любой момент, в том числе во время болезни.