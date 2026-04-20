Минтруд: Работодатель обязан предлагать другие вакансии сокращаемым работникам

Минтруд России разъяснил, нужно ли предлагать вакансии сотруднику, который согласился уволиться до истечения срока предупреждения о сокращении. Соответствующее письмо ведомства прокомментировал портал «Гарант».

Трудовой кодекс обязывает работодателя соблюдать процедуру прекращения договора по сокращению штата в отношении каждого сотрудника, чья должность ликвидируется. Увольнение допускается только в случае, если человека невозможно с его письменного согласия перевести на другую имеющуюся работу.

Работодатель обязан предлагать все подходящие вакансии, которые есть в данной местности. В других регионах — только если это прописано в коллективном или трудовом договоре.

В ведомстве подчеркнули, что письма департаментов Минтруда содержат лишь мнение специалистов и не являются официальным разъяснением нормативных актов. Однако по смыслу документа, согласие работника на увольнение до истечения срока предупреждения само по себе не выводит ситуацию за рамки процедур сокращения.

