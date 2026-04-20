20 апреля, 14:33

Минтруд: Работодатель обязан предлагать другие вакансии сокращаемым работникам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pormezz

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pormezz

Минтруд России разъяснил, нужно ли предлагать вакансии сотруднику, который согласился уволиться до истечения срока предупреждения о сокращении. Соответствующее письмо ведомства прокомментировал портал «Гарант».

Трудовой кодекс обязывает работодателя соблюдать процедуру прекращения договора по сокращению штата в отношении каждого сотрудника, чья должность ликвидируется. Увольнение допускается только в случае, если человека невозможно с его письменного согласия перевести на другую имеющуюся работу.

Работодатель обязан предлагать все подходящие вакансии, которые есть в данной местности. В других регионах — только если это прописано в коллективном или трудовом договоре.

В ведомстве подчеркнули, что письма департаментов Минтруда содержат лишь мнение специалистов и не являются официальным разъяснением нормативных актов. Однако по смыслу документа, согласие работника на увольнение до истечения срока предупреждения само по себе не выводит ситуацию за рамки процедур сокращения.

Отпуск или зарплата? Юрист подсказал выгодный способ отдыха на майских
Отпуск или зарплата? Юрист подсказал выгодный способ отдыха на майских

К слову, работодатель может отказать сотруднику в летнем отпуске или перенести его при производственной необходимости, но лишь с согласия самого работника и с соблюдением норм Трудового кодекса (включая запрет не предоставлять отпуск два года подряд), объяснила ранее юрист. При этом график отпусков обязателен для исполнения обеими сторонами трудовых отношений.

Юрий Лысенко
