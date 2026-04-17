Юрист объяснила, когда работодатель в праве отказать сотруднику в летнем отпуске

В случае производственной необходимости работодатель вправе отказать сотруднику в летнем отпуске или перенести его, но только с согласия работника и при соблюдении требований Трудового кодекса, включая запрет не предоставлять отпуск два года подряд. Об этом «Газете.ru» заявила юрист Людмила Биткова.

График отпусков обязателен для обеих сторон. По статье 252 ТК, при вакансии, отсутствии замены или введении спецмер в экономике сроки и продолжительность отдыха могут скорректировать по согласованию с работником. Также возможен отзыв из отпуска по статье 125. Коммерческие организации часто пользуются этим, но работник должен подтвердить своё согласие.

Задача работодателя — грамотно распределить нагрузку с учётом кадрового дефицита и сезонности, соблюдая закон. Форс-мажор никто не отменял, поэтому важен внутренний менеджмент.

Более гарантированное право на отпуск у многодетных, беременных и иных категорий по локальным актам.

«Перенос срока отпуска также возможен при временной нетрудоспособности работника или выполнении им государственных обязанностей, например, в качестве присяжного заседателя. Несвоевременное уведомление об отпуске или не выплаченные вовремя отпускные дают право работнику на перенос отпуска на любое время», — заключила юрист.

