В России захотели ввести новый минимум для расчёта зарплаты

В Госдуму внесут межфракционный законопроект, предусматривающий введение в России минимального почасового размера оплаты труда. Инициатива может затронуть работников с неполной занятостью. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.

Документ предполагает внесение изменений в Трудовой кодекс. Авторы инициативы предлагают ежегодно устанавливать минимальную почасовую ставку одновременно с МРОТ. При этом её уровень не должен быть ниже расчётной стоимости часа, исходя из минимального размера оплаты труда. Также планируется распространить на почасовой минимум действующие гарантии, которые сейчас применяются к МРОТ со стороны работодателей и бюджетных организаций.

Для расчёта показателя предлагается использовать среднее количество рабочих часов в месяц. В пояснительной записке отмечается, что работодатели всё чаще переходят к частичной занятости, снижая расходы на фонд оплаты труда. Это, по мнению авторов, приводит к уменьшению доходов сотрудников. Отдельно указывается, что при неполной занятости зарплата часто рассчитывается от МРОТ и может оказываться ниже уровня прожиточного минимума.

«Мы на протяжении долгого времени последовательно добиваемся законодательного закрепления этого механизма. Это необходимо для защиты прав граждан, работающих в условиях неполной занятости. Считаю, что ежегодное установление такого минимума позволит гарантировать достойную оплату труда и обеспечить социальную защищенность этой категории работников», — рассказал один из авторов законопроекта председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат Дмитрий Свищев добавил, что новая система позволит сотрудникам при частичной занятости получать оплату, исходя из ставки и минимальной почасовой нормы, а не доли МРОТ.

