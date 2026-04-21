Тренд на увольнение «в никуда» затягивает россиян: лидируют 4 сферы

В России набирает популярность тренд на увольнение «в никуда», всё больше специалистов, включая управленцев, осознанно уходят с работы, не имея нового места, отмечают эксперты Роскачества. Особенно ярко эта тенденция проявляется в сферах, связанных с интеллектуальной деятельностью и быстрыми изменениями: IT, маркетинг, продуктовые команды и креативные индустрии.

Как правило, такие решения принимают люди в возрасте от 28 до 40 лет, у которых есть профессиональный опыт, финансовая подушка и уверенность в возможности быстро найти новую работу или реализовать собственные проекты. Специалисты до 25 лет реже решаются на подобный шаг из-за отсутствия накоплений, а сотрудники старше 45 предпочитают стабильность и реже идут на карьерные эксперименты.

Меняется и сама мотивация ухода: если раньше увольнения без новой работы чаще были связаны с конфликтами или выгоранием, то сейчас люди всё чаще делают паузу осознанно. Они используют это время для переосмысления карьеры, обучения, смены профессии, запуска собственных инициатив или просто для восстановления ресурсов.

«По сути, увольнение «в никуда» перестаёт быть чем-то из ряда вон выходящим и становится частью карьерной нормы», — цитирует аналитиков «Газета.ru».

Ранее Министерство труда России разъяснило порядок расторжения трудового договора в период временной нетрудоспособности. Согласно официальным данным, работодатель не имеет права уволить сотрудника по собственной инициативе, пока тот находится на больничном.