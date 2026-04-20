Россиянам рассказали, как получить ₽20 тысяч по больничному после увольнения

Пособие по временной нетрудоспособности может быть выплачено даже после увольнения, если человек заболел в течение 30 дней после ухода с работы, рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, такая выплата относится к обязательным социальным гарантиям и положена гражданам не только во время работы, но и в течение месяца после расторжения трудового договора.

При этом размер пособия рассчитывается исходя из среднедневного заработка за два предыдущих года, а к итоговой сумме применяется коэффициент 60% — вне зависимости от того, какой у человека страховой стаж. Если, например, в 2024 году зарплата составляла 85 тысяч рублей, а в 2025-м — 95 тысяч, и человек уволился 10 апреля 2026 года, а заболел 20 апреля, то он всё равно имеет право на оплату больничного. При таких условиях сумма пособия может превысить 20 тысяч рублей.

«Первые три дня оплатит бывший работодатель, а остальные дни — Социальный фонд России. Пособие по временной нетрудоспособности облагается налогом на доходы физических лиц», — отметил собеседник «Газеты.ru».