В Госдуме анонсировали двухэтапную индексацию пенсий в 2027 году

Страховые пенсии в 2027 году планируется увеличить дважды — в феврале и апреле. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, 1 февраля произойдёт индексация на уровень фактической инфляции, а 1 апреля — в зависимости от возможностей бюджета Социального фонда.

Депутат напомнил, что в предыдущие два года принимались специальные решения об индексации с начала года. Однако общее правило остаётся прежним: индексация 1 февраля и 1 апреля. Окончательное решение будет принято осенью при подготовке бюджета.