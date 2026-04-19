В Госдуме анонсировали двухэтапную индексацию пенсий в 2027 году
Страховые пенсии в 2027 году планируется увеличить дважды — в феврале и апреле. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, 1 февраля произойдёт индексация на уровень фактической инфляции, а 1 апреля — в зависимости от возможностей бюджета Социального фонда.
Депутат напомнил, что в предыдущие два года принимались специальные решения об индексации с начала года. Однако общее правило остаётся прежним: индексация 1 февраля и 1 апреля. Окончательное решение будет принято осенью при подготовке бюджета.
Ранее в Госдуме предложили проиндексировать социальные пенсии на 15% с 1 апреля 2026 года для всех категорий получателей. Сейчас индексация составляет 6,8%, а ряд выплат — около 14,8%. Также депутаты разъяснили, что россияне могут получить пенсионные накопления единовременно до 440 тысяч рублей, если их расчётная ежемесячная накопительная пенсия не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера. Максимальная сумма выплаты рассчитывается как произведение этой величины на ожидаемый период в 270 месяцев.
