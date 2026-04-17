Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 06:19

Военные пенсии в России осенью проиндексируют на 4%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madhourse

С 1 октября в России планируется индексация военных пенсий. Сейчас в бюджете заложен уровень повышения в 4%, однако финальная цифра может измениться ближе к осени. О планируемом повышении выплат ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«С 1 октября будут проиндексированы пенсии военных пенсионеров. Это не только пенсионеры, которые получают пенсии по линии Минобороны, но и по линии всех силовых ведомств», — сказал он.

Парламентарий уточнил, что механизм расчёта отличается от страховых и социальных пенсий. Размер выплат зависит от изменения денежного довольствия действующих военнослужащих. В действующем бюджете на 2026 год предусмотрено увеличение на 4%. При этом в предыдущие годы перед окончательным решением показатель уже корректировался.

Нилов отметил, что окончательное решение по индексации может быть принято в сентябре, и цифра ещё способна измениться. На данный момент планируется, что с 1 октября все военные пенсионеры начнут получать увеличенные выплаты по действующему расчёту.

Пенсия в мае 2026: у кого вырастет до 50 тысяч, кто получит досрочно, а кто лишится выплат

Ранее сообщалось, что часть россиян может получить пенсионные накопления не в виде ежемесячных выплат, а единовременной суммой. В 2026 году такое право предоставляется гражданам, у которых расчётная накопительная пенсия не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Пенсии
  • Госдума
  • Ярослав Нилов
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar