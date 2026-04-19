Россиянам дали советы, как регулярно получать «вторую пенсию»
Аналитик Короленко: Для высокой пенсии важно получать белую зарплату
Большинство россиян хотят получать достойные выплаты после выхода на пенсию. Для этого существует множество способов: увеличение официального дохода и стажа, накопление «северного» или сельского стажа, докупка пенсионных баллов или более поздний уход с работы, рассказал финансовый аналитик и портфельный управляющий Григорий Короленко.
По его словам, пенсия не гарантирует высокую ставку, она всегда зависит от того, как человек работал. Влиять на её размер можно разными способами. Самый недооценённый инструмент — белая зарплата, которая формирует соизмеримые отчисления, в отличие от «серой» в конвертах, которая никак не влияет на пенсионные накопления, отметил эксперт.
«Также повышению дохода по достижении пенсионного возраста могут поспособствовать накопления, инвестиции и вклады. Они фактически создают вторую пенсию», — заключил собеседник «Вечерней Москвы».
К слову, пенсионные выплаты в большинстве случаев начисляются автоматически, однако ряд пособий оформляется исключительно через личное обращение в Соцфонд. К таким льготам можно отнести доплату пенсионерам, у которых есть иждивенцы, доплату за сельский стаж, надбавку за уход.
