В Госдуме раскрыли способ получить две выплаты по больничному

Россияне, у которых есть основная работа по трудовому договору и ещё подработка по гражданско-правовому договору (ГПХ), могут получать оплату больничного от обоих работодателей. То есть двойную выплату. Об этом рассказала TACC первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая («Единая Россия»).

Но есть нюансы:

Больничный по основной работе считают как обычно, а подработка на его размер не влияет.

Если у человека несколько подработок по договорам ГПХ, то больничный ему заплатят только один раз — но посчитают из общего заработка. Какого заказчика выбрать — решает сам работник.

Также депутат напомнила, что теперь родители в декрете могут одновременно работать на другой работе и при этом не терять право на больничный.

Что ещё важно знать про больничные:

Первые три дня болезни оплачивает работодатель, остальные — Социальный фонд.

Сумма зависит от зарплаты и стажа. Если стаж больше 8 лет — выплатят 100% заработка.

Максимум в 2026 году — 6 800 рублей в день.

Минимум считают по МРОТ.

Ранее Минздрав России изменил правила выдачи больничных листов. Новые условия упростили жизнь родителям в декрете и самозанятым.