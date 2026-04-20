Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 06:44

В Госдуме раскрыли способ получить две выплаты по больничному

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksey Boyko

Россияне, у которых есть основная работа по трудовому договору и ещё подработка по гражданско-правовому договору (ГПХ), могут получать оплату больничного от обоих работодателей. То есть двойную выплату. Об этом рассказала TACC первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая («Единая Россия»).

Но есть нюансы:

  • Больничный по основной работе считают как обычно, а подработка на его размер не влияет.
  • Если у человека несколько подработок по договорам ГПХ, то больничный ему заплатят только один раз — но посчитают из общего заработка. Какого заказчика выбрать — решает сам работник.

Также депутат напомнила, что теперь родители в декрете могут одновременно работать на другой работе и при этом не терять право на больничный.

Что ещё важно знать про больничные:

  • Первые три дня болезни оплачивает работодатель, остальные — Социальный фонд.
  • Сумма зависит от зарплаты и стажа. Если стаж больше 8 лет — выплатят 100% заработка.
  • Максимум в 2026 году — 6 800 рублей в день.
  • Минимум считают по МРОТ.
Больничный для самозанятых в 2026: как оформить, сколько платить и как получить выплату — пошаговая инструкция
Ранее Минздрав России изменил правила выдачи больничных листов. Новые условия упростили жизнь родителям в декрете и самозанятым.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Работа
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar