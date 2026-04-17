Больничный для самозанятых в 2026: как оформить, сколько платить и как получить выплату — пошаговая инструкция
Оглавление
С 2026 года самозанятые могут получать оплачиваемый больничный — добровольно. Объясняем, как зарегистрироваться в СФР, сколько платить взносов и какой размер пособия. Простая инструкция.
С 1 января 2026 года стартовал эксперимент, по которому плательщики НПД могут вступить в добровольное соцстрахование и получать пособие по временной нетрудоспособности, если заболеют или получат травму.
Логика простая: хотите «подушку» на случай болезни — подключаетесь, платите взносы, а потом получаете выплату по электронному больничному. Не подключились — оплата больничного самозанятым не положена потому, что за вас никто не перечисляет страховые взносы.
Может ли самозанятый получить больничный в 2026 — главное изменение
Главное изменение 2026 года — у самозанятого появился законный способ оформить оплачиваемый больничный через СФР. Эксперимент действует до 31 декабря 2028 года.
Что такое добровольное социальное страхование
Это когда вы сами становитесь застрахованным лицом и платите взносы в СФР, чтобы иметь право на выплаты при болезни. По сути — вы сами себе работодатель в части больничного: государство выплатит пособие, но только после того, как вы зайдёте в систему и выполните условия.
Кто может участвовать
Участвовать могут самозанятые — плательщики налога на профессиональный доход (НПД), которые работают без сотрудников по трудовому договору. Это прямо следует из логики эксперимента и разъяснений СФР: программа рассчитана на тех, кто платит НПД и не имеет «классического» работодателя, который бы оформлял больничные.
Отдельно запомните важное условие: право на пособие появляется не сразу. По общему правилу самозанятый сможет получать выплаты по больничному после 6 месяцев уплаты взносов.
Сколько стоят взносы на больничный — тарифы 2026
Взносы считаются просто: тариф — 3,84% от выбранной страховой суммы.
Самозанятый выбирает одну из двух страховых сумм: 35 000 руб. или 50 000 руб. в месяц. От этого зависит и платёж, и будущая выплата.
- при страховой сумме 35 000 руб. ежемесячный взнос — 1 344 руб.
- при страховой сумме 50 000 руб. ежемесячный взнос — 1 920 руб.
Можно ли платить не каждый месяц
Да. СФР прямо пишет, что взносы можно платить ежемесячно или единовременно — сразу за год вперёд (но не более чем за 12 месяцев).
Как оформить больничный самозанятому — пошаговая инструкция
Если вы ищете, как оформить больничный самозанятому пошагово, вот понятный алгоритм из пяти шагов.
Шаг 1. Регистрация в СФР через «Госуслуги»
Сначала нужно иметь подтверждённую учётную запись на «Госуслугах» и доступ в сервисы СФР. Дальше — выбираете услугу добровольного страхования для самозанятых и проверяете, что вы действительно зарегистрированы как плательщик НПД.
Шаг 2. Заявление о добровольном вступлении
Подаёте заявление о вступлении в добровольные правоотношения по страхованию на случай временной нетрудоспособности. Это тот момент, с которого вы включаетесь в программу.
Шаг 3. Уплата взносов
Дальше выбираете страховую сумму (35 000 или 50 000) и платите взносы: 1344 или 1920 руб. в месяц. Можно платить раз в месяц, можно — разом за год.
Важно: право на пособие появляется после 6 месяцев, за которые взносы уплачены в нужном порядке.
Шаг 4. Открытие больничного листа (электронного)
Заболели — идёте к врачу, оформляете электронный лист нетрудоспособности. Это не отдельный больничный лист — это обычный электронный больничный, просто СФР будет видеть его и связывать с вашим добровольным страхованием.
Шаг 5. Получение пособия
После закрытия больничного СФР рассчитывает и перечисляет пособие на вашу карту/счёт. На практике сроки зависят от обработки данных, но ключевое — чтобы у фонда были все основания: вы зарегистрированы, взносы платились, больничный оформлен корректно.
Сколько заплатят по больничному — примеры расчёта
Самый частый вопрос — «оплата больничного самозанятым: сколько это в рублях?». Здесь важно не упростить до мифа.
Размер пособия зависит от трёх вещей:
- выбранной страховой суммы (35 000 или 50 000);
- того, как долго вы платите взносы (после 6 месяцев — один расчёт, после 12 месяцев — другой);
- страхового стажа (общие правила 60/80/100% при стаже до 5 лет, 5–8 лет, свыше 8 лет).
Формула расчёта
В разъяснениях СФР встречается такой принцип: средний заработок для расчёта принимают не по вашим реальным доходам, а по страховой сумме, причём:
- 70% от страховой суммы, если вы платите взносы более 6, но менее 12 месяцев подряд;
- 100% от страховой суммы, если вы платите взносы 12 месяцев и более подряд.
Дальше применяется коэффициент по страховому стажу (60/80/100%), и получается дневная сумма пособия.
Пример для страховой суммы 35 000 руб.
Допустим, вы выбрали 35 000 и платите взносы уже 7 месяцев (то есть попадаете в «70%»). Тогда «база» для расчёта будет 35 000 × 70%. Потом делим на 30 (условно, чтобы получить дневную величину) и умножаем на количество дней болезни, а затем применяем коэффициент стажа.
СФР на региональных страницах приводит ориентиры дневных выплат и показывает, что при стаже до 5 лет (60%) суммы будут ниже, а при стаже свыше 8 лет (100%) — выше.
Пример для страховой суммы 50 000 руб.
Иван — самозанятый дизайнер. Выбрал страховую сумму 50 000 руб., платит 1920 руб. в месяц. Заболел на 10 дней.
Если он платит взносы более 6 месяцев, но менее 12, база будет 70% от страховой суммы. Дальше — расчёт по дням и коэффициент по страховому стажу. СФР публикует примерные дневные величины для страховой суммы 50 000 руб. и показывает, что при стаже свыше 8 лет (100%) дневная выплата выше, чем при стаже до 5 лет (60%).
Здесь важно честно сказать: «просто 50 000 / 30 × дни» — это слишком грубо. В официальной логике есть ещё два фильтра — 70/100% по периоду уплаты взносов и 60/80/100% по страховому стажу.
Какие документы нужны и куда обращаться
Документы в классическом понимании минимальны потому, что всё завязано на электронные сервисы:
- учётная запись «Госуслуг»;
- статус самозанятого (НПД);
- заявление на участие;
- подтверждённая уплата взносов;
- электронный больничный, оформленный врачом.
Обращаться по вопросам — в клиентскую службу СФР по месту жительства или через сервисы фонда/«Госуслуг».
Часто задаваемые вопросы про больничный для самозанятых
Я только зарегистрировался как самозанятый, могу сразу получить больничный?
По общему правилу — нет. Право на пособие возникает после 6 месяцев, за которые уплачены взносы.
Что делать, если заболел, но ещё не платил взносы?
Если вы не вступили в программу или не набрали нужный период уплаты, пособие по этой программе не назначат. В этом и смысл добровольности: сначала участие и взносы — потом защита.
Обязан ли клиент (заказчик) оплачивать больничный самозанятому?
Нет. Заказчик не является работодателем и не оплачивает больничные как по ТК. Выплата идёт через СФР, только если вы добровольно застраховались.
Можно ли получить больничный, если работаю по НПД и по трудовому договору одновременно?
Если у вас есть трудовой договор, «обычный» больничный идёт по правилам работодателя и учитывает доходы по найму. Самозанятость тут — отдельная история.
Влияет ли больничный на лимит дохода 2,4 млн рублей?
Лимит относится к доходам от деятельности по НПД. Пособие — это социальная выплата, а не оплата ваших услуг заказчику.
Плюсы и минусы добровольного больничного для самозанятых
Плюсы:
- появляется реальная финансовая защита на случай болезни;
- можно выбрать уровень страховой суммы (35 000 или 50 000);
- взносы можно платить разом за год;
- во время болезни взносы можно не платить.
Минусы:
- платить нужно регулярно; при неуплате (кроме периода болезни) участие может прекратиться;
- пособие не появится «с первого дня» — нужен период уплаты минимум 6 месяцев;
- реальный размер зависит от стажа и длительности участия, то есть фиксированной суммы для всех нет.
Что будет с больничными для самозанятых после 2028 года — перспективы
Эксперимент по добровольному страхованию действует до 31 декабря 2028 года. Что будет дальше — решит законодатель: программу могут продлить, закрепить постоянно или изменить условия. Пока правила действуют в рамках эксперимента, а дальше возможны корректировки.
Заключение — что делать самозанятому прямо сейчас
Если вам важно, чтобы болезнь не выбивала из дохода полностью, в 2026 году есть рабочая схема: добровольно подключить больничный лист для самозанятых через СФР, выбрать страховую сумму и начать платить взносы. Тогда через 6 месяцев вы получите право на пособие, а при необходимости — оформите электронный больничный, как обычно, у врача и дождётесь перечисления.
Если же вы понимаете, что болеете редко и вам проще держать резерв на карте, программа может быть необязательной: она добровольная и рассчитана на тех, кому именно нужна страховка.