Больничный для самозанятых в 2026: как оформить, сколько платить и как получить выплату — пошаговая инструкция Оглавление Может ли самозанятый получить больничный в 2026 — главное изменение Что такое добровольное социальное страхование Кто может участвовать Сколько стоят взносы на больничный — тарифы 2026 Можно ли платить не каждый месяц Как оформить больничный самозанятому — пошаговая инструкция Шаг 1. Регистрация в СФР через «Госуслуги» Шаг 2. Заявление о добровольном вступлении Шаг 3. Уплата взносов Шаг 4. Открытие больничного листа (электронного) Шаг 5. Получение пособия Сколько заплатят по больничному — примеры расчёта Формула расчёта Пример для страховой суммы 35 000 руб. Пример для страховой суммы 50 000 руб. Какие документы нужны и куда обращаться Часто задаваемые вопросы про больничный для самозанятых Я только зарегистрировался как самозанятый, могу сразу получить больничный? Что делать, если заболел, но ещё не платил взносы? Обязан ли клиент (заказчик) оплачивать больничный самозанятому? Можно ли получить больничный, если работаю по НПД и по трудовому договору одновременно? Влияет ли больничный на лимит дохода 2,4 млн рублей? Плюсы и минусы добровольного больничного для самозанятых Что будет с больничными для самозанятых после 2028 года — перспективы Заключение — что делать самозанятому прямо сейчас С 2026 года самозанятые могут получать оплачиваемый больничный — добровольно. Объясняем, как зарегистрироваться в СФР, сколько платить взносов и какой размер пособия. Простая инструкция. 17 апреля, 06:01

С 1 января 2026 года стартовал эксперимент, по которому плательщики НПД могут вступить в добровольное соцстрахование и получать пособие по временной нетрудоспособности, если заболеют или получат травму.

Логика простая: хотите «подушку» на случай болезни — подключаетесь, платите взносы, а потом получаете выплату по электронному больничному. Не подключились — оплата больничного самозанятым не положена потому, что за вас никто не перечисляет страховые взносы.

Может ли самозанятый получить больничный в 2026 — главное изменение

Главное изменение 2026 года — у самозанятого появился законный способ оформить оплачиваемый больничный через СФР. Эксперимент действует до 31 декабря 2028 года.

Что такое добровольное социальное страхование

Это когда вы сами становитесь застрахованным лицом и платите взносы в СФР, чтобы иметь право на выплаты при болезни. По сути — вы сами себе работодатель в части больничного: государство выплатит пособие, но только после того, как вы зайдёте в систему и выполните условия.

Кто может участвовать

Участвовать могут самозанятые — плательщики налога на профессиональный доход (НПД), которые работают без сотрудников по трудовому договору. Это прямо следует из логики эксперимента и разъяснений СФР: программа рассчитана на тех, кто платит НПД и не имеет «классического» работодателя, который бы оформлял больничные.

Отдельно запомните важное условие: право на пособие появляется не сразу. По общему правилу самозанятый сможет получать выплаты по больничному после 6 месяцев уплаты взносов.

Сколько стоят взносы на больничный — тарифы 2026

Взносы считаются просто: тариф — 3,84% от выбранной страховой суммы.

Самозанятый выбирает одну из двух страховых сумм: 35 000 руб. или 50 000 руб. в месяц. От этого зависит и платёж, и будущая выплата.

при страховой сумме 35 000 руб. ежемесячный взнос — 1 344 руб.

ежемесячный взнос — при страховой сумме 50 000 руб. ежемесячный взнос — 1 920 руб.

Можно ли платить не каждый месяц

Да. СФР прямо пишет, что взносы можно платить ежемесячно или единовременно — сразу за год вперёд (но не более чем за 12 месяцев).

Как оформить больничный самозанятому — пошаговая инструкция

Если вы ищете, как оформить больничный самозанятому пошагово, вот понятный алгоритм из пяти шагов.

Шаг 1. Регистрация в СФР через «Госуслуги»

Сначала нужно иметь подтверждённую учётную запись на «Госуслугах» и доступ в сервисы СФР. Дальше — выбираете услугу добровольного страхования для самозанятых и проверяете, что вы действительно зарегистрированы как плательщик НПД.

Шаг 2. Заявление о добровольном вступлении

Подаёте заявление о вступлении в добровольные правоотношения по страхованию на случай временной нетрудоспособности. Это тот момент, с которого вы включаетесь в программу.

Шаг 3. Уплата взносов

Дальше выбираете страховую сумму (35 000 или 50 000) и платите взносы: 1344 или 1920 руб. в месяц. Можно платить раз в месяц, можно — разом за год.

Важно: право на пособие появляется после 6 месяцев, за которые взносы уплачены в нужном порядке.

Шаг 4. Открытие больничного листа (электронного)

Заболели — идёте к врачу, оформляете электронный лист нетрудоспособности. Это не отдельный больничный лист — это обычный электронный больничный, просто СФР будет видеть его и связывать с вашим добровольным страхованием.

Шаг 5. Получение пособия

После закрытия больничного СФР рассчитывает и перечисляет пособие на вашу карту/счёт. На практике сроки зависят от обработки данных, но ключевое — чтобы у фонда были все основания: вы зарегистрированы, взносы платились, больничный оформлен корректно.

Сколько заплатят по больничному — примеры расчёта

Самый частый вопрос — «оплата больничного самозанятым: сколько это в рублях?». Здесь важно не упростить до мифа.

Размер пособия зависит от трёх вещей:

выбранной страховой суммы (35 000 или 50 000); того, как долго вы платите взносы (после 6 месяцев — один расчёт, после 12 месяцев — другой); страхового стажа (общие правила 60/80/100% при стаже до 5 лет, 5–8 лет, свыше 8 лет).

Формула расчёта

В разъяснениях СФР встречается такой принцип: средний заработок для расчёта принимают не по вашим реальным доходам, а по страховой сумме, причём:

70% от страховой суммы , если вы платите взносы более 6, но менее 12 месяцев подряд ;

, если вы платите взносы ; 100% от страховой суммы, если вы платите взносы 12 месяцев и более подряд.

Дальше применяется коэффициент по страховому стажу (60/80/100%), и получается дневная сумма пособия.

Пример для страховой суммы 35 000 руб.

Допустим, вы выбрали 35 000 и платите взносы уже 7 месяцев (то есть попадаете в «70%»). Тогда «база» для расчёта будет 35 000 × 70%. Потом делим на 30 (условно, чтобы получить дневную величину) и умножаем на количество дней болезни, а затем применяем коэффициент стажа.

СФР на региональных страницах приводит ориентиры дневных выплат и показывает, что при стаже до 5 лет (60%) суммы будут ниже, а при стаже свыше 8 лет (100%) — выше.

Пример для страховой суммы 50 000 руб.

Иван — самозанятый дизайнер. Выбрал страховую сумму 50 000 руб., платит 1920 руб. в месяц. Заболел на 10 дней.

Если он платит взносы более 6 месяцев, но менее 12, база будет 70% от страховой суммы. Дальше — расчёт по дням и коэффициент по страховому стажу. СФР публикует примерные дневные величины для страховой суммы 50 000 руб. и показывает, что при стаже свыше 8 лет (100%) дневная выплата выше, чем при стаже до 5 лет (60%).

Здесь важно честно сказать: «просто 50 000 / 30 × дни» — это слишком грубо. В официальной логике есть ещё два фильтра — 70/100% по периоду уплаты взносов и 60/80/100% по страховому стажу.

Какие документы нужны и куда обращаться

Документы в классическом понимании минимальны потому, что всё завязано на электронные сервисы:

учётная запись «Госуслуг»;

статус самозанятого (НПД);

заявление на участие;

подтверждённая уплата взносов;

электронный больничный, оформленный врачом.

Обращаться по вопросам — в клиентскую службу СФР по месту жительства или через сервисы фонда/«Госуслуг».

Часто задаваемые вопросы про больничный для самозанятых

Я только зарегистрировался как самозанятый, могу сразу получить больничный?

По общему правилу — нет. Право на пособие возникает после 6 месяцев, за которые уплачены взносы.

Что делать, если заболел, но ещё не платил взносы?

Если вы не вступили в программу или не набрали нужный период уплаты, пособие по этой программе не назначат. В этом и смысл добровольности: сначала участие и взносы — потом защита.

Обязан ли клиент (заказчик) оплачивать больничный самозанятому?

Нет. Заказчик не является работодателем и не оплачивает больничные как по ТК. Выплата идёт через СФР, только если вы добровольно застраховались.

Можно ли получить больничный, если работаю по НПД и по трудовому договору одновременно?

Если у вас есть трудовой договор, «обычный» больничный идёт по правилам работодателя и учитывает доходы по найму. Самозанятость тут — отдельная история.

Влияет ли больничный на лимит дохода 2,4 млн рублей?

Лимит относится к доходам от деятельности по НПД. Пособие — это социальная выплата, а не оплата ваших услуг заказчику.

Плюсы и минусы добровольного больничного для самозанятых

Плюсы:

появляется реальная финансовая защита на случай болезни;

можно выбрать уровень страховой суммы (35 000 или 50 000);

взносы можно платить разом за год;

во время болезни взносы можно не платить.

Минусы:

платить нужно регулярно; при неуплате (кроме периода болезни) участие может прекратиться;

пособие не появится «с первого дня» — нужен период уплаты минимум 6 месяцев;

реальный размер зависит от стажа и длительности участия, то есть фиксированной суммы для всех нет.

Что будет с больничными для самозанятых после 2028 года — перспективы

Эксперимент по добровольному страхованию действует до 31 декабря 2028 года. Что будет дальше — решит законодатель: программу могут продлить, закрепить постоянно или изменить условия. Пока правила действуют в рамках эксперимента, а дальше возможны корректировки.

Заключение — что делать самозанятому прямо сейчас

Если вам важно, чтобы болезнь не выбивала из дохода полностью, в 2026 году есть рабочая схема: добровольно подключить больничный лист для самозанятых через СФР, выбрать страховую сумму и начать платить взносы. Тогда через 6 месяцев вы получите право на пособие, а при необходимости — оформите электронный больничный, как обычно, у врача и дождётесь перечисления.

Если же вы понимаете, что болеете редко и вам проще держать резерв на карте, программа может быть необязательной: она добровольная и рассчитана на тех, кому именно нужна страховка.

