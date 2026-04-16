Минздрав обновил правила оформления больничных листов

Минздрав РФ внёс изменения в порядок выдачи больничных листов. Ведомство согласовало новые условия для родителей в отпуске по уходу за ребёнком. Также правила упростили для самозанятых граждан. Эти поправки расширяют возможности для совмещения декрета и работы.

Теперь родителю сохранят право на пособие, если при этом он работает у другого страхователя, сообщает РИА «Новости». Таким образом у находящегося в декрете родителя появляется больше свободы для совмещения этого периода с подработкой в другой компании и без риска потери страхового обеспечения.

Кроме того, больничные листы теперь смогут также оформлять самозанятые.

Ранее Министерство труда России разъяснило порядок расторжения трудового договора в период временной нетрудоспособности. Согласно официальным данным, работодатель не имеет права уволить сотрудника по собственной инициативе, пока тот находится на больничном.