Звонок другу: Россиянам подсказали эффективный способ найти работу

Безработные россияне всё чаще ищут работу через личные связи и рекомендации, а работодатели охотнее рассматривают таких кандидатов, чтобы снизить риски при найме и уменьшить текучесть на испытательном сроке, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Роскачество. По данным издания, для соискателей этот путь остаётся самым удобным: через знакомых проще получить обратную связь, быстрее попасть на собеседование и обойти часть формальных фильтров.

Значительная доля вакансий в России по-прежнему находится в так называемом скрытом контуре: позиции закрываются через личные контакты и до открытых площадок просто не доходят. Многие кандидаты воспринимают службы занятости как формальный механизм, не гарантирующий подходящего результата. Через такие каналы им нередко предлагают работу, не соответствующую квалификации и ожиданиям.

Более активные и востребованные специалисты чаще ищут работу через прямые контакты, тогда как в службы занятости обращаются те, у кого меньше альтернатив. При этом рынок труда стал осторожнее: работодатели дольше принимают решения, увеличивают число этапов отбора и внимательнее относятся к расходам на персонал. Сами кандидаты теперь чаще выбирают, а не соглашаются на первое попавшееся предложение.

