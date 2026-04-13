Россиянам за 50 рекомендовали «продавать точки боли», чтобы найти хорошую работу

Отношение работодателей к людям старше 50 лет зачастую несправедливо, компании могут даже не рассматривают их кандидатуры, автоматически отсеивая резюме через фильтр возраста, возмутилась в эфире радио «Комсомольская правда» карьерный консультант Алёна Владимирская. Однако люди этого возраста активны, работоспособны и обладают опытом, который помогает избегать множества ошибок, добавила она.

Так, чтобы в зрелом возрасте не оказаться на обочине карьеры, важно регулярно общаться с коллегами по цеху: ходить на конференции, вести блог, созваниваться. Если хорошего специалиста знают на рынке, найти работу будет гораздо легче, чем через доски объявлений. На собеседовании важно не просто ссылаться на многолетний опыт, а показать свою уникальность.

«Продавать надо «точку боли», она точно есть у всех. То есть вам надо понять, в чем вы классный, как вы можете выручить конкретный бизнес или отдел. И вот это покупают», — цитирует эксперта kp.ru.

По её словам, полезно также периодически повышать квалификацию и ходить на собеседования в другие компании, если вы отработали на одной должности больше трёх лет, так вы узнаете свою реальную рыночную стоимость и точки роста, где нужно подтягивать либо профессиональные навыки, либо софтскилы.

К слову, россиян 55+ стали охотнее брать на работу. В 2025 году граждане старшего возраста заметно увеличили активность в поиске постоянной занятости и дополнительного приработка.