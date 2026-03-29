Ловушка успешного успеха: Как карьеристы остаются в одиночестве и где искать выход из кризиса

Молодые россияне всё чаще ставят карьеру выше семьи. Но многие сталкиваются с кризисом именно на пике успеха — достигнув целей, они чувствуют пустоту и одиночество. Психологи отмечают, что проблема не в потере смысла, а в его изначальном отсутствии, передаёт «Вечерняя Москва».

Особенно часто это происходит у людей из травматичных семей. В таких семьях с детства усвоили, что ценность равна результату. Взрослый человек выбирает работу, потому что там правила понятны: сделал — получил. Но на вершине встают вопросы — кто я без статуса, почему рядом нет близких.

Одиночество карьериста рождается из страха доверять. Раньше близость ранила, поэтому человек строит жизнь вокруг задач и дедлайнов. Работа даёт структуру и первую опору, но не заменяет живых связей.

Смысл жизни — это не великая миссия. Это честные ответы на простые вопросы: каких отношений я хочу, как относиться к себе в неидеальном состоянии, говорят психологи. Когда появляются такие ориентиры, карьера остаётся важной, но перестаёт быть единственной опорой.

Выход — расширить жизнь. Добавить людей, интересы, тишину, честные отношения с собой. Тогда одиночество перестаёт быть тупиком и становится точкой старта для более живой жизни.

