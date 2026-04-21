Кадры на паузе: Компании в России массово замораживают наём до 2027 года

Российские работодатели всё чаще переводят сотрудников на сокращённый график. Это помогает экономить на зарплатах, но при этом не терять ценных специалистов. К таким выводам пришли аналитики Центробанка на основе опросов бизнеса, пишет «Коммерсантъ». Большинство компаний также заморозили набор новых сотрудников до конца 2026 года.

Спрос на работников падает: в марте доля компаний, жаловавшихся на нехватку персонала, снизилась до 51% — это минимум за два года. Причина — снижение потребительской активности и оптимизация внутри бизнеса. Вместо массовых увольнений работодатели выбрали гибкий подход. В конце 2025 года количество сотрудников на неполном рабочем дне или в простое выросло почти на 10% по сравнению с серединой года — до 1,6 млн человек. Это самый высокий показатель с середины 2020 года.

Из них 1,3 млн работают сокращённое время по соглашению сторон, а около 200 тысяч — в вынужденном простое. Такой подход позволяет держать официальную безработицу на рекордно низком уровне: в феврале 2026 года — всего 2,1%.

По данным опросов, 64% компаний не планируют менять численность сотрудников в этом году. Чаще всего о стабильности заявляют транспортные и складские компании (79%). В промышленности таких меньше — около 55%. Главная причина, по которой бизнес не нанимает людей, — слабый спрос на товары. О возможном сокращении штата в пределах 10% задумываются 14% компаний. Но при этом каждая пятая всё же планирует расширять команду.

Что касается зарплат, повысить их на 10–15% собираются около 40% работодателей. Но осенью 2025 года таких было больше — более половины. Почти четверть компаний не видят повода менять зарплаты, а треть допускают их снижение, если ситуация не улучшится.

Ранее Life.ru объяснил, почему безработица в России пока не растёт. Он назвал две причины. Первая — демография. На рынок труда выходит мало молодёжи, зато много людей приближается к пенсионному возрасту. Вторая — власти хотят сократить число мигрантов, поэтому работодатели стали активнее нанимать россиян. При этом, по словам эксперта, многие компании уже начали оптимизировать штат: сначала замораживают наём, потом увольняют часть сотрудников, а их обязанности раздают оставшимся.