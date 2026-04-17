Штрафовать нельзя, уволить: Могут ли сотрудника вышвырнуть с работы за использование ИИ

Россиян могут уволить за слив коммерческой тайны в ChatGPT

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike_shots

Штрафовать сотрудника за использование нейросетей работодатель не имеет права — Трудовой кодекс этого не позволяет, но уволить за утечку данных в ChatGPT или непроверенный ИИ-отчёт, приведший к убыткам, вполне реально. Об этом «Газете.ru» рассказал эксперт в области информационных технологий Артём Жадеев.

Специалист отметил, что работодатель не безоружен перед рисками бесконтрольного применения ИИ. За конкретные действия с публичными нейросетями сотрудник может получить дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения, а при нанесении ущерба — и гражданский иск. Самые частые нарушения: слив коммерческой тайны или персональных данных в языковые модели, выдача сгенерированного контента за свой без проверки, а также попытки написать скрипты для обхода систем безопасности.

Если сотрудник скопировал в чат-бот информацию, составляющую коммерческую тайну, — это прямое нарушение, за которое могут уволить. При доказанном крупном ущербе компания вправе обратиться в суд. Если работник выдал непроверенный ИИ-отчёт или код, что привело к сбоям или убыткам, основанием для увольнения становится неисполнение обязанностей. Использование ИИ для взлома, создания кейлоггеров или действий, запрещённых политикой компании, квалифицируется как грубое нарушение, а в ряде случаев — как уголовное преступление со штрафом до 300 тыс. рублей.

Жадеев подытожил, что штрафа от работодателя за ИИ быть не может, но увольнение, судебный иск или уголовная ответственность — вполне реальные последствия.

Владимир Озеров
