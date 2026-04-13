Рабочая неделя в мире может сократиться до трёх дней из-за ИИ
Глава Zoom предрёк революцию на рынке труда из-за искусственного интеллекта
Глава Zoom Эрик Юань спрогнозировал, что развитие искусственного интеллекта радикально изменит рынок труда. По его словам, цифровые помощники смогут брать на себя встречи, переписку, отчёты и другую рутину.
«Я ненавижу работать пять дней. Думаю, нам реально не нужно работать пять дней в неделю», — заявил Fortune топ-менеджер.
Он считает, что в ближайшие пять лет стандартом может стать трёхдневная рабочая неделя. Похожего мнения придерживаются глава JPMorgan Chase Джейми Даймон и Сэм Альтман, которые также полагают, что ИИ должен освобождать людям время для жизни, а не только повышать продуктивность.
А ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска предложил ввести шестидневную рабочую неделю с 12-часовым рабочим днём для преодоления экономических трудностей, назвав текущую ситуацию глубоким кризисом, требующим трансформации экономики. Однако, по данным Life.ru, слухи о введении шестидневки в 2026 году не соответствуют реальности — в производственном календаре и Трудовом кодексе никаких изменений не планируется. Идея вызвала критику, хотя были и те, кто её поддержал.
