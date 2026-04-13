Рабочая неделя в мире может сократиться до трёх дней из-за ИИ

Глава Zoom Эрик Юань спрогнозировал, что развитие искусственного интеллекта радикально изменит рынок труда. По его словам, цифровые помощники смогут брать на себя встречи, переписку, отчёты и другую рутину.

«Я ненавижу работать пять дней. Думаю, нам реально не нужно работать пять дней в неделю», — заявил Fortune топ-менеджер.

Он считает, что в ближайшие пять лет стандартом может стать трёхдневная рабочая неделя. Похожего мнения придерживаются глава JPMorgan Chase Джейми Даймон и Сэм Альтман, которые также полагают, что ИИ должен освобождать людям время для жизни, а не только повышать продуктивность.