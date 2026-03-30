Олег Дерипаска предложил ввести шестидневную рабочую неделю

Бизнесмен Олег Дерипаска выступил с предложением для преодоления текущих экономических трудностей. Миллиардер считает, что стране необходимо перейти на шестидневный рабочий график, установив смену с 08:00 до 20:00.

По мнению предпринимателя, глобальная ситуация изменилась не только для нашей страны, но и для всего мира. Он охарактеризовал текущую обстановку как глубокий кризис, требующий серьёзной трансформации экономики — от прежних масштабных возможностей к ограниченным региональным сценариям.

Основатель «Русала» подчеркнул, что этот путь неизбежен, и проходить его нужно максимально оперативно.

«Ресурсов у нас не так много. Если точнее, только один, и связан он с нашей национальной особенностью: в тяжёлые минуты мы умеем собраться и работать больше», — отметил бизнесмен.

Дерипаска убеждён, что единственный способ ускорить адаптацию государства к новым реалиям — это увеличение нагрузки на сотрудников. Он призвал соотечественников самостоятельно и как можно быстрее адаптироваться к такому распорядку.

По прогнозам автора инициативы, именно такая интенсивная модель занятости поможет стране быстрее справиться с вызовами и завершить болезненный период преобразований.

