Лишь бы отметиться: Эксперт рассказала, почему возврат с удалёнки обернулся «кофе-беджингом»

Принудительное возвращение сотрудников в офис после периода массовой удалённой занятости в корпорациях привело к новой форме тихого протеста. HR-директор Level Group Валентина Романова рассказала Life.ru о явлении, получившем название «кофе-беджинг».

Бизнес всё чаще отказывается от полной удалёнки, жалуясь на снижение вовлечённости команд, однако в ответ получает тихое, но массовое сопротивление. Сотрудники приходят на работу лишь для того, чтобы «отметиться» электронным пропуском, выпить кофе на виду у руководства и со спокойной совестью уехать работать из дома. Валентина Романова HR-директор Level Group

Согласно исследованиям, около 36% россиян, работающих дистанционно, готовы подать заявление об уходе, если работодатель в категоричной форме потребует возвращения в офис на постоянной основе. Эксперт отметила, что подобная модель поведения возникает как защитная реакция на управленческие решения. Когда руководство вводит строгие показатели, но не объясняет сотрудникам практическую необходимость таких требований, формируется стремление обойти правило.

В то же время специалист отмечает, что сотрудники, выбирающие метод «кофе-беджинга», не отказываются от выполнения рабочих обязанностей, в большинстве случаев продуктивность остаётся высокой. Недовольство вызывает не сама работа, а усиленный контроль и требования фиксировать время физического присутствия на рабочем месте.

«В современных реалиях критически важно отталкиваться от результата. Если специфика должности не требует постоянного физического присутствия, то жёсткий контроль часов не просто не оправдан, а наоборот разрушает доверие между компанией и профессионалом», — подчёркивает собеседница Life.ru.

Однако Романова также отметила плюсы в требованиях корпораций. По её мнению, работа в офисе позволяет быстрее решать вопросы, которые могут затягиваться при обсуждении онлайн. Кроме того, офис остаётся местом формирования рабочих связей, командной культуры и взаимопонимания внутри коллектива.

Это также касается и мозговых штурмов и решения конфликтов. Для молодых специалистов и новых сотрудников очная работа также играет значительную роль: многие профессиональные навыки и негласные правила передаются именно через повседневное взаимодействие в коллективе.

«Ошибка в том, что часто людей зовут в офис не под эти задачи, а просто «отсиживать часы». Главное – найти баланс между бизнес-целями и комфортом сотрудников. Ключевая роль здесь отводится линейным руководителям, которые должны грамотно проектировать формат работы», — подчёркивает она.

Эксперт считает, что компаниям необходимо менять подход к организации труда. Офис может использоваться как площадка для совместной работы, встреч и обсуждений, тогда как удалённый формат остаётся удобной средой для задач, требующих концентрации. Одной из практик она назвала так называемые «якорные дни». В рамках этой модели команда заранее определяет несколько дней недели, когда все сотрудники собираются в офисе для планирования и обсуждений. В остальное время сотрудники работают там, где им проще выполнять задачи.

«И самое важное: оценивайте людей по выполненным проектам, закрытым задачам и соблюдению дедлайнов. Когда сотрудник видит логику и реальную пользу в своих приездах на работу, желание «отметиться для галочки и сбежать» пропадает само собой», — подытожила Романова.

