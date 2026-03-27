Роструд перейдёт на новые чек-листы для проверок трудового законодательства

Роструд подготовил проект новых проверочных листов для федерального контроля за соблюдением трудового законодательства. Вместо действующих 80 форм планируется утвердить 78.

Два проверочных листа полностью исключены — по соблюдению гарантий медицинских работников и условиям отраслевых (межотраслевых) соглашений. Также изменится нумерация некоторых листов — например, по специальной оценке условий труда и по расследованию несчастных случаев на производстве.

Формулировки внутри чек-листов стали более лаконичными, а количество вопросов скорректировано. Большинство из них теперь ориентированы на конкретные действия работодателя, что должно упростить процедуру проверок и снизить административную нагрузку на бизнес. Об этом пишет информационно-правовой портал «Гарант.ру».

