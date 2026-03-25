Россиянам объяснили, может ли начальник уволить сотрудника за поиск новой работы

Рассылка резюме с корпоративной почты и регулярные опоздания из-за собеседований могут стать основанием для увольнения сотрудника, который находится в поиске нового места. Об этом рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

По словам эксперта, российское законодательство не запрещает работнику искать новую работу, продолжая трудиться на прежней должности. Однако делать это лучше не в рабочее время, поскольку оно предназначено исключительно для выполнения текущих задач.

«Просмотр вакансий, постоянное общение с рекрутерами в офисе дают работодателю право привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности», — отметила Шайдуллина в разговоре с «Москвой 24».

Она уточнила, что на практике наказания происходят редко — подчинённые часто просматривают вакансии и сообщения с личных телефонов, что сложно отследить. Но если сотрудник рассылает резюме с рабочей почты, а локальным актом компании использование корпоративной связи в личных целях запрещено, это может быть расценено как нарушение соглашения о конфиденциальности.

В таком случае есть все шансы получить дисциплинарное взыскание, а при повторном нарушении — увольнение. Также, по словам юриста, если работник начнёт систематически опаздывать из-за собеседований, к нему могут применить замечание или выговор, а при отсутствии исправлений — уволить.

Недавно Life.ru рассказывал, как суд Москвы признал незаконным увольнение специалиста столичной строительной фирмой. Работодателя обязали не только восстановить истца на прежней должности, но и выплатить ему компенсацию в размере почти 4,7 миллиона рублей.