Незаконно уволенный «удалёнщик» отсудил у фирмы почти 5 млн рублей

Бабушкинский суд Москвы встал на сторону специалиста, незаконно уволенного столичной строительной фирмой. Работодатель обязан не только вернуть истца на прежнюю должность, но и выплатить ему почти 4,7 миллиона рублей, пишет РАПСИ.

Конфликт начался после того, как руководство потребовало от менеджера, работавшего по гибридному графику, ежедневного присутствия в офисе. Там ему поручали задачи, не требующие личного участия, — подготовку отчётов и графиков. При этом мужчине перекрыли доступ к корпоративным ресурсам и исключили из рабочих чатов, фактически парализовав его деятельность.

Вскоре после этого последовала череда дисциплинарных взысканий. За десять дней к работнику применили замечание, выговор и увольнение, обвинив его в срывах дедлайнов и неверном формате документов. Сам специалист указывал, что выполнять задания в срок мешала разница часовых поясов с региональными подразделениями, а возможности исправить недочёты ему не давали.

Изучив материалы дела, судьи пришли к выводу, что компания не представила доказательств вины сотрудника. В частности, отсутствовала должностная инструкция и чёткие критерии оценки качества труда. Доводы руководства о некачественных файлах признаны несостоятельными: правок в заданиях не было, а доступы к сервисам заблокированы.

Суд признал все наложенные взыскания незаконными. В итоговую сумму выплат вошли зарплата за 13 месяцев вынужденного прогула и компенсация морального ущерба в 50 тысяч рублей. На данный момент вердикт ещё не вступил в законную силу.

