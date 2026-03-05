Застрявших на Ближнем Востоке россиян нельзя уволить за прогул, заявила юрист

Россиян, застрявших за границей из-за событий на Ближнем Востоке, нельзя уволить за прогул. Об этом рассказала юрист Рината Шайдуллина.

Невыход на работу по независящим от сотрудника причинам — это форс-мажор. Работодатель не имеет права применять дисциплинарные взыскания или увольнять человека, который физически не может вернуться из отпуска, отметила эксперт в интервью изданию «Москва 24».

Чтобы защитить себя, работник должен: сразу сообщить работодателю о задержке любым способом;

продублировать уведомление письменно и сохранить скриншот;

запросить в авиакомпании справку об отмене или переносе рейса.

Эти документы станут доказательством в случае спора. Суд, как правило, встаёт на сторону сотрудника. Скорее всего, стороны договорятся без суда. Если работа позволяет, сотрудника переведут на удалёнку. Если нет — дни отсутствия не оплатят, но и не уволят.

Ранее ряд государств Персидского залива закрыли воздушное пространство из-за начала операции США и Израиля против Ирана. Из-за этого в странах Ближнего Востока застряли десятки тысяч россиян.