Регион
5 марта, 07:21

Застрявших на Ближнем Востоке россиян нельзя уволить за прогул, заявила юрист

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Россиян, застрявших за границей из-за событий на Ближнем Востоке, нельзя уволить за прогул. Об этом рассказала юрист Рината Шайдуллина.

Невыход на работу по независящим от сотрудника причинам — это форс-мажор. Работодатель не имеет права применять дисциплинарные взыскания или увольнять человека, который физически не может вернуться из отпуска, отметила эксперт в интервью изданию «Москва 24».

Чтобы защитить себя, работник должен:

  • сразу сообщить работодателю о задержке любым способом;
  • продублировать уведомление письменно и сохранить скриншот;
  • запросить в авиакомпании справку об отмене или переносе рейса.

Эти документы станут доказательством в случае спора. Суд, как правило, встаёт на сторону сотрудника. Скорее всего, стороны договорятся без суда. Если работа позволяет, сотрудника переведут на удалёнку. Если нет — дни отсутствия не оплатят, но и не уволят.

Около 7 тысяч российских туристов вернулись с Ближнего Востока

Ранее ряд государств Персидского залива закрыли воздушное пространство из-за начала операции США и Израиля против Ирана. Из-за этого в странах Ближнего Востока застряли десятки тысяч россиян.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Лия Мурадьян
