Застрявших на Ближнем Востоке россиян нельзя уволить за прогул, заявила юрист
Россиян, застрявших за границей из-за событий на Ближнем Востоке, нельзя уволить за прогул. Об этом рассказала юрист Рината Шайдуллина.
Невыход на работу по независящим от сотрудника причинам — это форс-мажор. Работодатель не имеет права применять дисциплинарные взыскания или увольнять человека, который физически не может вернуться из отпуска, отметила эксперт в интервью изданию «Москва 24».
Чтобы защитить себя, работник должен:
- сразу сообщить работодателю о задержке любым способом;
- продублировать уведомление письменно и сохранить скриншот;
- запросить в авиакомпании справку об отмене или переносе рейса.
Эти документы станут доказательством в случае спора. Суд, как правило, встаёт на сторону сотрудника. Скорее всего, стороны договорятся без суда. Если работа позволяет, сотрудника переведут на удалёнку. Если нет — дни отсутствия не оплатят, но и не уволят.
Ранее ряд государств Персидского залива закрыли воздушное пространство из-за начала операции США и Израиля против Ирана. Из-за этого в странах Ближнего Востока застряли десятки тысяч россиян.
