Госдума предлагает новую защиту для семей: мужей беременных женщин не смогут уволить

В Госдуме предложили распространить трудовые гарантии для беременных женщин на их мужей. Авторами инициативы выступили депутаты фракции «Справедливая Россия» — Дмитрий Кузнецов и Дмитрий Гусев. Соответствующий документ уже внесён на рассмотрение, пишет ТАСС.

Сейчас Трудовой кодекс запрещает работодателю расторгать договор с беременной сотрудницей (за исключением ликвидации фирмы). Парламентарии хотят дополнить эти нормы: предлагается ввести аналогичный запрет на увольнение мужчины в период, когда его супруга ждёт ребёнка.

Законопроект также обязывает нанимателей автоматически пролонгировать срочные трудовые контракты с такими сотрудниками. При этом для подтверждения права на льготу мужчинам придётся по запросу руководства (но не чаще раза в три месяца) приносить медицинскую справку о состоянии жены. Если документ примут, он начнёт действовать сразу после публикации.

Один из разработчиков, Дмитрий Кузнецов, назвал эту меру частью большого пакета инициатив, направленных на популяризацию ответственного отцовства в стране. По его мнению, это поможет создать условия для более активного вовлечения мужчин в процесс воспитания детей на всех этапах.

Коллега Кузнецова, Дмитрий Гусев, добавил, что в период ожидания ребёнка бремя финансовой стабильности ложится на обоих родителей. «Мы предлагаем распространить эту гарантию и на мужчину, если его супруга беременна. Это позволит семье чувствовать стабильность, не бояться потерять доход и спокойно готовиться к рождению ребёнка», — заявил парламентарий.