Силуанов призвал готовить бюджет к снижению цен на нефть

Российский бюджет должен иметь запас прочности минимум на три года на случай снижения цен на нефть. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на марафоне «Знание. Первые». По словам министра, возможный выход ОАЭ из ОПЕК может повлиять на ситуацию на мировом нефтяном рынке. Если страны перестанут координировать добычу, предложение нефти может вырасти, а цены — пойти вниз.

«Вот сегодня, предположим, мы слышим: одна из стран — ОАЭ — выходит из ОПЕК. Это значит — сколько страна имеет производственных мощностей, столько она может добывать нефти и выбрасывать ее на рынок», — сказал Силуанов.

Он отметил, что сейчас рынок также зависит от ситуации вокруг Ормузского пролива. Но, по словам главы Минфина, важно заранее понимать, что произойдёт, если участники ОПЕК начнут добывать нефть без согласованной политики.

В таком сценарии, считает Силуанов, российскому бюджету понадобится финансовая подушка. Министр подчеркнул, что запас должен быть не менее чем на три года — за это время нефтедобывающие компании смогут переориентироваться на мировом рынке. Силуанов также сообщил, что примерно пятая часть российского бюджета зависит от нефтегазовых доходов. Поэтому власти закладывают бюджетные правила с учётом возможных колебаний цен.

«Сегодня цены на нефть высокие, а завтра цены на нефть низкие. Нужно всегда иметь подушку финансовую, если мы меньше будем получать доходов от нефти и газа», — добавил министр.

Для России вопрос нефтяных цен напрямую связан с устойчивостью бюджета. Чем сильнее колебания на рынке, тем важнее заранее иметь резервы, которые позволят сгладить возможное снижение доходов.