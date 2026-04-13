Фисташки — новая нефть: цены уже на максимуме за восемь лет

Цены на фисташки выросли до самого высокого уровня за последние восемь лет. По данным Bloomberg, в марте средняя цена дошла до 4,57 доллара за фунт — это максимум с мая 2018 года. Главная причина — перебои с поставками из Ирана на фоне конфликта и проблем с торговлей.

Иран остаётся одним из ключевых игроков на этом рынке: по данным USDA, на страну приходится около 18% мирового производства фисташек в сезоне 2025/26 .Дополнительное давление идёт и со стороны общего баланса рынка. USDA в феврале прогнозировало, что мировое производство фисташек в сезоне 2025/26 снизится на 8% — до 1,1 млн тонн, а это делает рынок особенно чувствительным к любым сбоям у крупных поставщиков.

Есть и вторая причина роста — спрос. Он заметно подскочил после вирусной популярности десертов и сладостей с фисташковой начинкой, включая так называемый дубайский шоколад, из-за чего орех сильнее пошёл в кондитерку и премиальные продукты. По сути, рынок сейчас оказался зажат между слабым предложением и модой на фисташку, поэтому даже локальные проблемы у одного крупного экспортёра быстро превращаются в глобальный скачок цен.

