Axios: США и Иран могут снова сесть за стол переговоров до 21 апреля

Посредники из Египта, Пакистана и Турции предлагают провести новый раунд переговоров между США и Ираном в ближайшие дни. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Напомним, ранее сообщалось, что после безрезультатных переговоров с Ираном в Исламабаде Белый дом рассматривает возможность возобновления военных действий против исламской республики. По данным источников, речь может идти как об ограниченных ударах с целью давления на Тегеран, так и о более масштабной кампании. Переговоры, прошедшие 11 апреля и длившиеся 21 час, завершились без соглашения: в Вашингтоне обвинили Иран в нежелании идти на уступки, тогда как в Тегеране заявили о чрезмерных требованиях со стороны США.