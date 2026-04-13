Axios: США и Иран могут снова сесть за стол переговоров до 21 апреля
Обложка © GPTChat
Посредники из Египта, Пакистана и Турции предлагают провести новый раунд переговоров между США и Ираном в ближайшие дни. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
По данным издания, цель — преодолеть оставшиеся разногласия и достичь соглашения до истечения срока действия режима прекращения огня 21 апреля. Переговоры продолжаются при участии международных посредников.
«Дверь ещё не закрыта, обе стороны ведут переговоры», — отметил региональный чиновник. По его словам, ситуация не находится в полном тупике.
Напомним, ранее сообщалось, что после безрезультатных переговоров с Ираном в Исламабаде Белый дом рассматривает возможность возобновления военных действий против исламской республики. По данным источников, речь может идти как об ограниченных ударах с целью давления на Тегеран, так и о более масштабной кампании. Переговоры, прошедшие 11 апреля и длившиеся 21 час, завершились без соглашения: в Вашингтоне обвинили Иран в нежелании идти на уступки, тогда как в Тегеране заявили о чрезмерных требованиях со стороны США.
