28 апреля, 16:17

Reuters назвало выход ОАЭ из ОПЕК победой для Трампа

Западные аналитики отреагировали на выход ОАЭ из ОПЕК. В материале агентства Reuters они оценили этот поступок как политический триумф Вашингтона.

«Однако выход ОАЭ из ОПЕК представляет собой большую победу для президента США Дональда Трампа», — отмечается в свежей публикации.

Подобный исход важного игрока может серьезно ослабить влияние коалиции на стоимость энергоносителей. Это обстоятельство дает Белому дому новые рычаги давления на отрасль, которую длительный период времени успешно контролировал альянс.

Теперь профильные эксперты готовятся к повышенной волатильности: котировки могут отреагировать крайне непредсказуемо. Внимание мирового сообщества приковано к реакции оставшихся членов союза и будущей стратегии Абу-Даби.

«Я обиделся» на ОПЕК: Эксперт раскрыл истинную причину демарша Эмиратов — и это не нефть
Напомним, ОАЭ уведомили о своём решении покинуть ряды ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Агентство Reuters отмечает, что уход столь значимого игрока на нефтяном рынке способен спровоцировать нестабильность и снизить возможности альянса по контролю над ценами.

Оксана Попова
