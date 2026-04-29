Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 апреля, 13:33

Силуанов заявил о необходимости запаса бюджета при снижении цен на нефть

Обложка © Life.ru

Бюджет России должен иметь запас прочности на случай снижения цен на нефть. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, нефтегазовые доходы остаются важной частью поступлений, поэтому государству необходимо заранее учитывать возможные колебания рынка.

«Сегодня цены на нефть высокие, завтра цены на нефть низкие. Нужно всегда иметь подушку финансовую на случай, если мы будем меньше получать доходов от нефти и газа», — сказал Силуанов.

Министр подчеркнул, что такая подушка нужна, чтобы бюджет мог выполнять свои обязательства даже при ухудшении внешней конъюнктуры.

«Я обиделся» на ОПЕК: Эксперт раскрыл истинную причину демарша Эмиратов — и это не нефть
Заявление прозвучало на фоне новостей вокруг ОПЕК и ОПЕК+. Ранее ОАЭ объявили о выходе из этих форматов, назвав решение стратегическим. В Кремле, комментируя ситуацию, заявили, что рассчитывают на продолжение диалога с Абу-Даби в энергетической сфере. Также там выразили надежду, что участники ОПЕК и ОПЕК+ продолжат работу в существующем формате.

Для России вопрос нефтяных цен напрямую связан с устойчивостью бюджета. Чем сильнее колебания на рынке, тем важнее заранее иметь резервы, которые позволят сгладить возможное снижение доходов.

Проблема не только в нефти: Война в Иране может вызвать мировой дефицит ещё одного вида сырья
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Минфин РФ
  • Антон Силуанов
  • опек
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar