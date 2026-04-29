29 апреля, 09:39

Силуанов посоветовал россиянам не держать деньги под подушкой, а инвестировать их

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Министр финансов России Антон Силуанов призвал россиян активнее использовать свои сбережения. По его словам, хранение денег без движения приводит к их обесцениванию.

«Как ими [сбережениями] распорядиться? Положить под подушку, не используя эти ресурсы, или научиться ими управлять, вкладывая в различные инструменты? Самый простой — это депозиты в банке», — отметил Силуанов на марафоне «Знание. Первые».

Глава Минфина подчеркнул, что банковские вклады могут приносить стабильный доход. При этом существуют и другие варианты инвестиций, которые позволяют увеличить капитал.

Помимо депозитов, он указал на такие инструменты, как акции, облигации и вложения через инвестиционные фонды. По его словам, сейчас финансовая подушка безопасности есть уже у более чем половины россиян, тогда как несколько лет назад таких было заметно меньше.

Россиянам открыли секрет накопления на взнос по ипотеке при доходе ниже 80 тысяч

Ранее Life.ru сообщал, что россияне всё активнее переключаются с классических депозитов на накопительные счета. На фоне постепенного снижения процентных ставок люди отдают предпочтение мобильности, которую предоставляют накопительные продукты.

Полина Никифорова
