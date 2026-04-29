Силуанов посоветовал россиянам не держать деньги под подушкой, а инвестировать их

Министр финансов России Антон Силуанов призвал россиян активнее использовать свои сбережения. По его словам, хранение денег без движения приводит к их обесцениванию.

«Как ими [сбережениями] распорядиться? Положить под подушку, не используя эти ресурсы, или научиться ими управлять, вкладывая в различные инструменты? Самый простой — это депозиты в банке», — отметил Силуанов на марафоне «Знание. Первые».

Глава Минфина подчеркнул, что банковские вклады могут приносить стабильный доход. При этом существуют и другие варианты инвестиций, которые позволяют увеличить капитал.

Помимо депозитов, он указал на такие инструменты, как акции, облигации и вложения через инвестиционные фонды. По его словам, сейчас финансовая подушка безопасности есть уже у более чем половины россиян, тогда как несколько лет назад таких было заметно меньше.

Ранее Life.ru сообщал, что россияне всё активнее переключаются с классических депозитов на накопительные счета. На фоне постепенного снижения процентных ставок люди отдают предпочтение мобильности, которую предоставляют накопительные продукты.