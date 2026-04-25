Россиянам объяснили, почему накопительные счета обгоняют вклады

Сумма денежных средств, хранящихся у россиян на банковских счетах, побила исторический рекорд и достигла 67,2 трлн рублей. При этом граждане всё активнее переключаются с классических депозитов на накопительные счета. Причины такого поведения объяснил агентству «Прайм» основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

«Зачем замораживать деньги на год, если накопительный счёт с ежедневным начислением даёт сопоставимый процент и полную свободу манёвра?» — задаётся вопросом эксперт.

Согласно статистике Центробанка на начало 2026 года, вклады занимают 40,3% всех финансовых активов домохозяйств. Это по-прежнему самый популярный инструмент, который обгоняет и ценные бумаги, и наличную валюту, и все остальные способы хранения средств вместе взятые. Однако на фоне постепенного снижения процентных ставок люди отдают предпочтение мобильности, которую предоставляют накопительные продукты.

Пока рублёвые инструменты держат двузначную доходность, такое поведение вполне оправдано. Но главное испытание для рынка наступит, когда ключевая ставка опустится ниже 12–13%. Вот тогда и выяснится, куда направятся свободные капиталы: в облигации, недвижимость или вернутся обратно на срочные вклады, резюмировал Астафьев.

Ранее стало известно, что свыше 38% россиян в 2025–2026 годах не делали никаких сбережений. Согласно данным опроса, лишь 19% респондентов откладывают средства систематически. Ещё 42,8% делают это от случая к случаю, не имея регулярной привычки. Главным барьером для создания накопления стала нехватка финансов после покрытия всех обязательных трат — эту причину указали 61,9% участников.